Trebaju li djeca ići na Thompsonove koncerte? Pitali smo pravobraniteljicu, evo kako je odgovorila

U petak i subotu održavaju se novi koncerti Marka Perkovića Thompsona, ovoga puta u Rijeci. Na jednom od posljednjih posebnu poruku uputio je mladima. Novu pravobraniteljicu za djecu Tatjanu Katkić Stanić pitali smo kako gleda na dovođenje djece na Thompsonove kocerte, na kojima se, među ostalim, koristi ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’. Odgovor koji nam je stigao poprilično je štur.

U petak i subotu, 6. i 7. veljače, u Rijeci će se održati koncert Marka Perkovića Thompsona. Proteklog ljeta na koncertu u Zagrebu sudjelovala su brojna djeca, a neki od njih nosili su majice s pozdravom ‘Za dom spremni’. Isti pozdrav sastavni je dio njegove pjesme ‘Bojna Čavoglave’ koji se uzvikuje na koncertima, iako je Ustavni sud potvrdio da je riječ o protuustavnom pozdravu, a Europski sud za ljudska prava u slučaju Šimunić da je riječ o poruci čiji sadržaj potiče mržnju na temelju rasne nacionalne i vjerske pripadnosti. Pa smo se odlučili obratiti pravobraniteljici za djecu, Tatjani Katkić Stanić. Upit smo, napomenimo, slali prije no što su gradske vlasti u Zagrebu odbile organizirati doček rukometaša na kojem bi pjevao Thompson pa ga je organizirala Vlada.

Pravobraniteljica: ‘Svi građani dužni su poštivati Ustav’

Pravobraniteljici smo poslali nekoliko pitanja. Prvo, zanimalo nas je kako gleda na dovođenje djece na koncerte Marka Perkovića Thompsona na kojima mogu čuti pozdrav ‘Za dom spremni’. Drugo, konstatiramo da prilikom školskih posjeta Vukovaru, na koji odlaze svi učenici osmih razreda u Hrvatskoj, djeca kupuju majice na kojima je grb HOS-a na kojem se također nalazi pozdrav ‘Za dom spremni’. Pa je pitamo planira li reagirati prema školama da se takva praksa dokine. Odgovor koji nam je stigao ovaj utorak poprilično je štur.

– Sudjelovanje djece u javnim događajima, neovisno o tome je li riječ o sportskim događanjima, kulturno-umjetničkim ili prosvjedima, pitanje je zaštite najboljeg interesa djeteta odnosno zaštite djece od potencijalnih štetnih učinaka. Odgovornost je odraslih u svim situacijama štiti djecu. Svi građani Republike Hrvatske, pravne osobe i javnopravna tijela, odgovorne osobe u školama i roditelji obvezni su u svojim postupcima poštivati Ustav Republike Hrvatske, zakone i druge propise Republike Hrvatske. Pri tome je ključno da sve što se poduzima bude na dobrobit djece i mladih, poručili su iz Ureda pravobraniteljice za djecu u odgovoru na naš upit.

U Zagrebu je posebnu poruku uputio upravo mladima

Podsjetimo, na Thomposnovom koncertu u zagrebačkoj Areni krajem prosinca Thompson je uputio političku poruku u kojoj je zagrebačku vlast nazvao ekstremnom ljevičarskom sektom, pozvao upravo mlade da učine Hrvatskom ponosnom i prisutne podsjetio na gradivo Politike i gospodarstva iz srednje škole, kako izbori mogu biti redovni i izvanredni. Tada nam je profesor na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Krešimir Krolo, rekao da Thompsonovi nastupi sve manje imaju veze s glazbenom umjetnošću, a sve više s jasnim političkim agitiranjem.

– Obraćanje mladima dio je te šire političko-komunikacijske strategije, no sumnjam kako je Thompson spontano izustio takve poruke, već je vjerojatno cijela priča nastala u marketinškim ili PR agencijama preko kojih se nastoji maksimalno kapitalizirati trenutna energija oko njegovih nastupa, rekao nam je Krolo u siječnju, a više o toj temi čitajte na poveznici.