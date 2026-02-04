Koliko je djece smješteno u odgojnim domovima? Incident na Cresu otvorio pitanje kapaciteta

Incident u Podružnici Centra za pružanje usluga u zajednici na Cresu otvorio je pitanje kapaciteta domova za djecu. U cijelom sustavu u Hrvatskoj trenutačno je smješteno nešto više od 300 djece u 12 centara i dva pružatelja usluge. Grad Cres je prošlog ljeta upozoravao da u njihovom odgojnom domu – gdje je trenutačno 13 djece s problemima u ponašanju za koje se brine 12 stručnih radnika – nema dovoljno prostora i stručnog osoblja. Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Grad Cres je poslao zahtjev da im se ne šalju djeca s ‘težim’ poteškoćama. No, iz Ministarstva i podružnice na Cresu uvjeravaju da problema s kapacitetom i kvalitetom skrbi za djecu u tom domu – nema.

Kada djeca imaju problema u ponašanju, nekada im je potrebna stručna pomoć i podrška koju pružaju Centri za pružanje usluga u zajednici. Trenutačno je oko 300 djece diljem Hrvatske smješteno u takve centre, odnosno u ukupno 14 ustanova od kojih je 12 centara te dva pružatelja usluga. U tim centrima ne nalaze se samo djeca s problemima u ponašanju, već i djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili ona koja su se našla u kriznoj ili hitnoj situaciji te im je potreban smještaj.

Incident u domu na Cresu otvorio pitanje kapaciteta i kvalitetne skrbi za djecu

Jedna takva ustanova nalazi se na Cresu koja je podružnica Centra u Malom Lošinju. Trenutačno se ondje nalazi 13 djece, a nedavno je jedan maloljetni korisnik doma izazvao incident. Divljajući u zgradi doma napravio je materijalnu štetu, a morala je i intervenirati policija.

– O događaju u Podružnici Cres u kojem je sudjelovao maloljetni korisnik obaviješteno je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao i policija. Poduzimaju se sve mjere i aktivnosti iz djelokruga Ministarstva, a nadležne službe ispituju sve okolnosti konkretnog slučaja, rekli su nam iz Ministarstva rada.

Ovaj incident otvorio je pitanje kapaciteta, što prostornih, što kadrovskih u domu na Cresu. Naime, prošlog ljeta Grad Cres je zbog zabrinutih građana sazvao sastanak na kojemu je zaključeno da taj dom nema dovoljno prostora kao ni dovoljno osoblja koje bi se brinulo o djeci. Zbog toga je Grad Cres poslao zahtjev Ministarstvu rada da im više ne šalju djecu s ‘težim’ problemima jer ih u njihovom domu ne mogu adekvatno zbrinuti. U međuvremenu su i građani pokrenuli peticiju za osiguravanje zaštite lokalne zajednice i za adekvatnu skrb za djecu u domu.

– U Podružnici Cres zaposleno je 20 stručnih i drugih radnika koji trenutačno brinu o 13 korisnika, kojima je priznato pravo na uslugu smještaja. Naglašavamo kako je u sustavu socijalne skrbi uvijek prioritet sigurnost, dobrobit i zaštita svakog korisnika. Sukladno tome prate se potrebe i kapaciteti, razvijaju programi podrške, jačaju se stručni timovi i razvijaju nove usluge u zajednici, stoji u odgovoru Ministarstva rada na naš upit o situaciji u domu na Cresu.

Izdvojeni članak Snimka iz odgojnog doma proširila se društvenim mrežama: Policija je morala intervenirati

Na Cresu su smještena djeca s problemima u ponašanju do 14 godina starosti

Iz Centra na Malom Lošinju, pod koji spada podružnica na Cresu, također su nam potvrdili da problema s kapacitetom i osobljem – nema. Potvrdili su podatke Ministarstva rada o tome da je ondje smješteno 13 djece, kao i da od ukupno 20 zaposlenika njih 12 su stručni radnici koji neposredno rade s djecom i provode propisane tretmane i programe, sudjeluju u planiranju, provedbi i evaluaciji stručnih postupaka vezanih uz svakog korisnika.

– Radi se o djeci s problemima u ponašanju do 14 godina koja su u Podružnicu Cres smještena radi provođenja psihosocijalnih tretmana. U sustavu socijalne skrbi ne postoji kategorizacija problema u ponašanju na ‘teže’ ili ‘lakše’, već se problemi u ponašanju promatraju individualno, uzimajući u obzir specifične okolnosti i potrebe djeteta, a sukladno tome, stručni radnici planiraju i provode odgovarajuće oblike stručne podrške, tvrde nam iz Centra.

‘Organizacija rada i struktura stručnih radnika osiguravaju propisanu razinu skrbi’

Istaknuli su i da je broj stručnih radnika Centra za pružanje usluga u zajednici Mali Lošinj usklađen s odredbama Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga. Prema tom Pravilniku, djeca zbog problema u ponašanju mogu biti smještena u dom radi provođenja psihosocijalnih tretmana – kao što je slučaj na Cresu. Prema Pravilniku, kada se nad korisnicima provodi i psihosocijalni tretman, potrebno je minimalno: 1 odgojitelj na 8 korisnika u odgojnoj skupini, 1 socijalni radnik na 30 korisnika, 1 socijalni pedagog na 30 korisnika, 1 psiholog na 30 korisnika i 1 medicinska sestra/primalja na 60 korisnika.

– Sukladno tome, organizacija rada i struktura stručnih radnika osiguravaju propisanu razinu skrbi, sigurnosti i kontinuirane stručne podrške korisnicima u skladu s njihovim individualnim potrebama, poručili su iz Podružnice doma na Cresu.

Odgovori nadležnih institucija svode se na poštivanje propisa, dok pitanja o mogućim poboljšanjima sustava, posebice nakon incidenta i reakcije građana, za sada ostaju bez odgovora. No, da se ipak može postići napredak u radu s djecom s problemima u ponašanju pokazuje primjer Centra za pružanje usluga u zajednici Split koji smo posjetili prije dvije godine. Ravnateljica Centra tada nam je ispričala da je u prošlosti dolazilo do ozbiljnih ispada i materijalne štete, no da se situacija s vremenom značajno smirila zahvaljujući sustavnom radu s djecom. Priču o Centru iz Splita možete pogledati ovdje ili u videu ispod.