Odgojiteljima u velikom gradu raste plaća: Dobivaju još tri važna prava

Povećanje osnovice za obračun plaće od 6,8 posto novost je u IX. dodatku Kolektivnom ugovoru za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Zagreba. Tu su i neka druga nova prava, poput onog za pet dana plaćenog dopusta za prilagodbu djeteta u vrtiću. Podsjetimo, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju propisuje da plaće odgojitelja moraju biti izjednačene s plaćama učitelja u osnovnim školama.

U IX. dodatku Kolektivnom ugovoru za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Zagreba, Sindikat odgoja i obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK) ugovorio je povećanje osnovice za obračun plaće od 6,8 posto, koje će se primijeniti na plaći za siječanj (isplata u veljači), objavili su na svom Facebooku. Napominju da su plaće za sva radna mjesta značajno iznad zakonski propisanih plaća.

Izborili i druga prava

Osim povećanja osnovice, ugovorili su i dodatna prava poput nove jubilarne nagrade za pet i 45 godina staža, pet dana plaćenog dopusta za prilagodbu djeteta u vrtiću te jedan dan plaćenog dopusta za prvi dan djeteta u osnovnoj školi.

– S našim članovima i članicama ćemo u razdoblju koje slijedi detaljnije proći posljednje VIII. i IX. Izmjene Kolektivnog ugovora te ćemo svakako razgovarati i o daljnjim sindikalnim koracima. Jer naša borba ne staje, a sve vas koji još niste naši članovi i članice, pozivamo da nam se pridružite! Sindikat nije samo trenutak potpisivanja ugovora. Sindikat je kontinuirani rad, prostor za pitanja, razgovor i dogovor, zajedničko zastupanje interesa, zajednička borba i podrška u svakodnevnim radnim situacijama. Upravo zato ostajemo prisutni – i u pregovorima, i nakon njih! Čestitke svima koji su sudjelovali u ovom procesu posljednjih mjeseci, poručili su iz SOMK-a.

Plaće bi trebale biti jednake kao u osnovnim školama

Podsjetimo, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju propisuje da plaće odgojitelja moraju biti izjednačene s plaćama učitelja u osnovnim školama. Ipak, taj se zakon u praksi nerijetko krši, pa su odgojitelji zbog toga prošle godine i prosvjedovali.

Tražili su da se njihov radno-pravni status, kojim upravljaju osnivači vrtića, odnosno gradovi i općine, uredi. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) tada su poslali razrađenu metodologiju kako bi se plaće odgojitelja prebacile na državu.

Dopuna članka, 6. veljače, 11:59

Naknadno je reagirao Slaven Vukašinec, glavni tajnik Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, istaknuvši da je na pregovorima sudjelovalo šest sindikata: Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Sindikat vatrogasaca Grada Zagreba, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske – Podružnica Profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, Nezavisni sindikat knjižničara Hrvatske i Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske.

Pregovarački odbor predstavnika sindikata za sklapanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba čini 11 članova, od kojih je 8 iz Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, a 3 iz Sindikata odgoja i obrazovanja, medija i kulture Hrvatske.

Posljednji sastanak predstavnika Grada Zagreba i Sindikata na kojem je postignut konačan dogovor oko povećanja osnovice održao se dana 28. siječnja 2026. godine u Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba. Iz Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske navode da na njemu nije sudjelovao predstavnik SOMK-a.