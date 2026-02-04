Srednjoškolci o zabrani mobitela: 'Ako s 18 nisi sposoban odvojiti se od uređaja, onda je gotovo'

Uskoro će se mobiteli zabraniti u svim osnovnim školama u Hrvatskoj. Prijedlog te zabrane još uvijek je na javnom savjetovanju koje ima više od 300 komentara. Neki čak predlažu da se zabrana mobitela uvede i u srednje škole. Stoga smo pitali upravo srednjoškolce što misle o tom prijedlogu. Svi su protiv takve zabrane, a objasnili su nam i zašto tako misle.

Zabrana mobitela u osnovnim školama u cijeloj Hrvatskoj mogla bi se uvesti već ove godine. Na javnom savjetovanju građani još ovaj tjedan mogu raspravljati o tom prijedlogu. Do sada je pristiglo više od 300 komentara, a neki predlažu da se zabrana mobitela uvede i u srednje škole.

‘Moja osnovna škola je oduvijek imala zabranjene mobitele i to je pametna odluka, ali u srednje škole to ne bih uvela’

O toj ideji smo pričali upravo sa srednjoškolcima na Zagrebačkom obrtničkom sajmu. Svi su rekli kako su protiv toga da se i njima zabrani korištenje mobitela tijekom odmora, a objasnili su i zašto.

– Moja osnovna škola je oduvijek imala zabranjene mobitele, ja ga nisam mogla koristiti svih 8 godina i mislim da je to jako pametna odluka. Više smo se družili, a čak sam bila u šoku kad sam vidjela da to druge osnovne škole nemaju jer je to meni pod normalno bilo. Ali, u srednje škole to ne bih uvela. Ako sa svojih 17, 18 godina nisi sposoban sam sebe odvojiti od tog uređaja i početi se družiti s kolegama, onda je gotovo, nemaš više što, rekla nam je jedna učenica.

‘Ipak mi imamo 16, 15, 17 godina, 18 godina’

S njom se složio i učenik koji smatra da su jedno učenici u osnovnoj, a drugo učenici u srednjoj školi i da ih ne bi trebalo miješati.

– Ipak mi imamo 16, 15, 17 godina, 18 godina. Druga je stvar kada si u osnovnoj školi, kada još jako ovisiš o svojim roditeljima. Kad već malo ostariš i kada imaš tu samostalnost, pogotovo oni koji su u domovima. Mislim da je to kompletno druga stvar i ne bi se trebalo baš miješati u to, komentirao je učenik.

Što su nam rekli drugi učenici o zabrani mobitela u srednjim školama, pogledajte u videu ispod.