Treba li školski sat trajati 30 minuta? Stav učenika mogao bi vas iznenaditi

Zanimljiva reforma u školstvu možda se dogodi kod naših susjeda u Srbiji. Početkom ove godine njihov ministar prosvjete Dejan Vuk Stanković najavio je da ozbiljno razmišljaju o tome da skrate školski sat s 45 na 30 minuta. Razlog je loša koncentracija učenika kojima je 45 minuta previše. Pitali smo srednjoškolce što misle o takvom prijedlogu i bi li se i Hrvatska mogla povesti za tim primjerom. Njihovi odgovori bili su, iznenađujuće – protiv, a objasnili su i zašto im se takva drastična promjena ne sviđa.

Školski sat, zna se, traje 45 minuta. No, je li to postalo previše za novije generacije čija je pažnja i koncentracija sve slabija? Upravo o toj temi se aktivno raspravlja u Srbiji od početka ove godine. Njihov ministar prosvjete Dejan Vuk Stanković objavio je da razmišljaju da skrate školski sat na 30 minuta.

Srednjoškolcima je 30 minuta previše: ‘Iskreno bih ostavila ovako kako je’

Treba li i Hrvatska krenuti u tom smjeru, pitali smo upravo one kojih se ova ideja najviše tiče – učenike. Razgovarali smo sa srednjoškolcima na Zagrebačkom obrtničkom sajmu gdje su predstavljali svoje strukovne programe. Iznenađujuće, skoro svi su protiv toga da se školski sat skrati s 45 na 30 minuta.

– Mislim da je već 30 minuta malo previše, tj. premalo. Na primjer, naša škola je prije dvije godine imala je sate po 40 minuta i meni je to iskreno bilo super. Tih 5 minuta zapravo jako puno znači za nas koji živimo malo dalje od škole, zbog autobusa i zbog općenito prijevoza, rekao nam je učenik Industrijsko strojarske škole u Zagrebu.

Mnogi učenici s kojima smo razgovarali su putnici i njima bi skraćivanje sata za 5 minuta zapravo najviše odgovaralo. No, ima i onih kojima je i tih 5 minuta previše.

– Iskreno bih ostavila ovako kako je. Kad smo bili, na primjer, u koronavirusu u to doba kada su nam samo za 5 minuta skratili sate, osjetila se jako velika razlika. Na kraju godine kad se sve izračuna, zapravo dosta gradiva ne stignemo obraditi. Iako to prvo zvuči beznačajno – 5 minuta, na kraju kad se to izračuna zapravo dosta kaskamo s gradivom, objasnila nam je učenica iz Agronomske škole u Zagrebu.

Anketa čitatelja na našem portalu dala je dosta podijeljene rezultate

Na našem portalu smo postavili i anketu s pitanjem biste li podržali ideju o skraćivanju nastavnog sata na 30 minuta u Hrvatskoj. U anketi je sudjelovalo 2.164 čitatelja, a mišljenja su poprilično podijeljena. Da učenici nemaju 45 minuta kontinuirane pozornosti i da bi se sat trebao skratiti i u Hrvatskoj na 30 minuta smatra 904 čitatelja.

No, najveći broj glasova bio je protiv skraćivanja sata na 30 minuta jer, smatra to 1.128 naših čitatelja, učenicima 45 minuta nije predugo ako se nastavni sat zanimljivo organizira. Da nije siguran oko toga treba li se nastavni sat skratiti na 30 minuta smatra 132 naših čitatelja.