Studentica Mihaela ubijena je netom prije 21. rođendana: Ukinuta je presuda njenom ubojici

Nakon što ga je Županijski sud u Osijeku proglasio krivim za ubojstvo studentice Mihaele Berak, Marko Smažil imat će priliku opet se braniti na sudu, odlučio je Vrhovni kazneni sud RH. Okrivljeni je studenticu ubio iz službenog pištolja, a policija je bila pod optužbama da su pokušali zataškati što se zapravo dogodilo.

Visoki kazneni sud RH ukinuo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Osijeku Marku Smažilu, bivšem policajcu koji je pištoljem ubio studenticu Mihaelu Berak, priopćio je Županijski sud u Osijeku.

Predmet je vraćen Županijskom sudu na ponovno suđenje i odluku. Ukinutom presudom Smažil je proglašen krivim zbog kaznenog djela ubojstva te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju 18 godina. Odlukom Visokog kaznenog suda produljen mu je istražni zatvor.

Podsjetimo, Berak je ubijena 20. rujna 2023. godine, netom prije svog 21. rođendana. Poznato je da je ubijena iz službenog pištolja, no Smažil se branio tvrdeći da je riječ o nesretnom slučaju. Županijski sud mu u to nije povjerovao, no još će se barem jednom morati sastati radi ponovljenog suđenja.

Inače Policijska uprava osječko-baranjska svog je kolegu najprije sumnjičila za nespretno rukovođenje oružjem i dovođenjem život u opasnost opasnim sredstvom i radnjom, zbog čega su se suočili s optužbama da su pokušavali zataškati što se doista dogodilo. Uz to prvo priopćenje o ubojstvu objavljeno je tek drugi dan, a zatim je PU osječko-baranjska imala niz kontradiktornih izjava o slučaju.

U međuvremenu su u javnost su dospjele zabrinjavajuće poruke koje je ubijena studentica razmjenjivala s policajcem, na čije je problematično ponašanje upozoravala svoju prijateljicu.