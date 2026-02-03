Država dijeli stipendije učenicima i studentima: Iznose i do 700 eura mjesečno

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) raspisalo je tri javna poziva za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i jedan za studente iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Mjesečni iznosi ovise o kategoriji u kojoj se kandidati prijavljuju. One najviše od 700 eura mjesečno dodjeljuju se studentima pete godine studija u već spomenutom području.

Natječaji za stipendije i dalje traju, a pojedinim srednjoškolcima i učenicima sada se otvorila prilika za ostvarivanje prava na stipendiju koju dodjeljuje Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Nakon školovanja stipendisti imaju mogućnost zaposliti se u nacionalnom sustavu obrane.

Tako je raspisan javni poziv za stipendiranje učenika 3. razreda srednje škole za studij Aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i to za vojnog pilota i vojnog kontrolora zračnog prometa s rokom prijave do 17. travnja 2026. godine. Uz to, u školskoj godini 2026./2027. Ministarstvo obrane dodijelit će do 24 stipendija redovitim učenicima 3. razreda srednjih škola, Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina iz Velike Gorice i Tehničke škole iz Zadra, koji se obrazuju za zanimanje zrakoplovni tehničar u iznosima od 120 eura za 3. razred srednje škole i 150 eura za 4. razred srednje škole, a rok prijave je do 30. rujna 2026. godine.

Raspisan je i javni poziv za dodjelu stipendija redovitim studentima iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija s rokom prijave do 31. listopada 2026. godine. Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima sveučilišnih ili stručnih studija akreditiranih u znanstvenim poljima elektrotehnike, računarstva, informacijsko-komunikacijskih znanosti te drugih srodnih studija iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u akademskoj godini 2026./2027., pri čemu se za svaku godinu završetka studija dodjeljuje do pet stipendija i to studentima koji studij završavaju 2027., 2028., 2029. i 2030. godine. Studentska stipendija iznosi 300 eura za prvu godinu studija; 400 eura za drugu godinu studija; 500 eura za treću godinu studija; 600 eura za četvrtu godinu studija te 700 eura za petu godinu studija.

– Odabranim stipendistima Ministarstvo obrane osigurava redovitu mjesečnu stipendiju, a nakon završetka školovanja otvorena im je mogućnost profesionalnog angažmana i razvoja karijere u Oružanim snagama Republike Hrvatske, priopćeno je iz MORH-a.

Koji je uvjet potrebno zadovoljiti u svakoj od kategorija, kako se prijaviti, kao i nužne obrasce, učenici i studenti mogu pronaći na web stranici Ministarstva obrane, u rubrici natječaji i oglasi i dokumentima u nastavku.

Javni poziv učenicima 3. razreda srednje škole za studij Aeronautika – vojni pilot, Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu

Javni poziv učenicima 3. razreda srednje škole za studij Aeronautika – vojna kontrola zračnog prometa, Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu

Javni poziv za dodjelu stipendija učenicima 3. razreda srednjih škola koji se obrazuju za zanimanje zrakoplovni tehničar

Javni poziv za dodjelu stipendija redovitim studentima iz područja informacijsko – komunikacijskih tehnologija