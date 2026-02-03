MORH otkrio kako će izgledati nastava na vojnom roku: Kadeti će vježbati i iskrcavanje iz helikoptera

Ministarstvo obrane objavilo je nove detalje o tome kako će izgledati nastava na vojnom roku. Uz svaku teorijsku cijelinu imat će povezanu praksu, a učit će razne vještine od upravljanja dronom do prve pomoći. Po prvi put je najavljeno da će se kadeti učiti kretati u helikopteru i kako se bez žrtava iskrcati iz njega.

Ministar obrane Ivan Anušić najavio je da će prvi ročnici u vojarne stići u ožujku, a kako je vojni rok sve bliže, Ministarstvo obrane otkriva sve više detalja o tome što će sve kadeti raditi. Na svom YouTube kanalu podijelili su kako izgleda učionica i podijelili što će još mladići imati prilike naučiti.

– Dakako da je ova obuka kreirana na način da su sva znanja i vještine koje ćete naučiti biti opće korisne u vašem svakodnevnom radu i civilnom životu. Pogotovo i poglavito kad pričamo o vojnoj prvoj pomoći na kojoj ćete naučiti kako spašavati živote. Kroz taktiku ćete naučiti kako se organizirati u prirodnim nepogodama, kako prepoznati opasnost i kako reagirati na opasnosti, najavljuje narednik u videu.

Ročnici će vježbati helikopterski desant

Naveo je da će se svaka obuka sastojati od pet teorijskih i praktičnih osnova. Teorija korištenja naoružanja ići će uz praksu gađanja, a ročnici će učiti i teoriju taktičkog kretanja kroz bojno polje s praktičnim dijelom. Medicinsku vojnu prvu pomoć također će učiti u teoriji i praksi, a morat će naučiti i komunikaciju ručnim signalima i preko radija.

Na vojnom roku kadeti će učiti i kako se u vojsci primjenjuju nove tehnologije. Tako će svi naučiti koristiti FPV dronove. Narednik je po prvi put otkrio da će kadeti vježbati i helikopterski desant, odnosno naučiti kako se kretati u helikopteru te iskrcati se iz njega bez žrtava.

Što se sve zna?

Podsjetimo, ročnici se osposobljavaju u temeljnim vojnim znanjima i sposobnostima u rodu pješaštva za streljačku specijalnost 11 A, dužnost strijelca, prema zadaćama i standardima definiranim u programu obuke ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Program obuke donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Obuka će se provoditi na tri lokacije, u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. Za one koji ne žele učiti koristiti oružje, postoji priziv savjesti, a alternativa je obavljanje poslova u civilnoj zaštiti tri mjeseca i jedinicama lokalne područne i regionalne samouprave četiri mjeseca.

MORH je objavio kako će izgledati prvi dan na vojnom roku, pa se mladići mogu pripremiti na to što ih očekuje. Razgovarali smo s budućim kadetima koji su obavili liječničke preglede u Zagrebu i Splitu i za nešto više od mjesec dana će ići u vojarnu.