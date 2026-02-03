Kraj jedne ere: Najpoznatiji profesor matematike otišao iz obrazovanja nakon 25 godina

Iza njega su predavanja za više od 10.000 studenata, oko 3.000 snimljenih videa iz matematike i osobnih financija, ali i generacije i generacije učenika koji su zahvaljujući njemu naučili matematiku. Radi se o Toniju Milunu koji je objavio da nakon 25 godina odlazi iz obrazovanja. Toni više neće biti profesor, već poduzetnik. U emotivnoj objavi oprostio se od svojih studenata, a pratitelji su mu u komentarima zahvalili što im je pomogao da savladaju matematiku uz pomoć njegovih videa.

Ako niste uz njegove videe na YouTubeu učili matematiku, vrlo vjerojatno niste imali problema s tim predmetom. Za sve ostale kojima brojevi baš i ne idu, Toni Milun je bio spas, Mesija, svjetlo na kraju tunela. Zahvaljujući njemu, generacije i generacije učenika naučile su matematiku, neki za život, a neki onoliko koliko im je potrebno da prođu razred. Stoga je mnoge šokirala vijest da Milun, najpoznatiji profesor matematike – više neće biti profesor.

– Nakon 25 godina rada u obrazovnom sustavu postajem solo poduzetnik. Kad sam počeo raditi kao profesor, nije mi ni na kraj pameti bilo da bih jednog dana mogao imati svoju tvrtku ili da ću imati svoju TV emisiju. Za sve su ‘krivi’ dvoje mojih najbližih suradnika. Prvi je moj bivši student Nikola Mujdžić Reščić, a druga Anita Cvetnić, napisao je Toni u objavi na Facebooku.

‘Iako mi je bilo lijepo na mom poslu predavača, shvatio sam da obrazovanje ne mora nužno biti vezano za institucije’

Njegov bivši student Nikola mu je, kaže, predložio da krenu snimati videe iz matematika za YouTube. Toni je rekao kako je imao ogromnu tremu za snimanje tih videa. Anita mu je onda predložila da ima svoju televizijsku emisiju Financijalac što je također ostvario.

– Hvala vam što ste probudili u meni kreativnost za koju nisam znao da je imam. Cijelo ovo vrijeme gurao sam paralelno: nastava sa studentima, brojne edukacije, snimanja videa, TV prilozi, konferencije… Odluka je konačno sazrela. Iako mi je bilo lijepo na mom poslu predavača i istinski uživam u radu s mladim ljudima, shvatio sam da obrazovanje ne mora nužno biti vezano za institucije, već se radi o procesu koji se može događati svugdje, poručio je Toni koji je do sada radio na Sveučilištu Algebra Bernays.

‘Nadam se da ću imati malo više vremena za sebe’

Istaknuo je kako se njegova suradnja s Algebra Bernays nastavlja, ali u drugačijem obliku. Otkrio je da u poduzetničke vode ipak ne ide sam, nego da ima tim s kojim će nastaviti svoju karijeru van obrazovnog sustava.

– Imamo puno planova u području financijske pismenosti, pogotovo nakon prošlogodišnjeg uspjeha s knjigom. Nastavit ću pisati, snimati videa, sudjelovati na konferencijama, objavljivati na društvenim mrežama, voditi TV priloge, dijeliti znanje i iskustvo. Nadam se da ću imati malo više vremena za sebe, poručio je Toni.

U intervjuu za naš portal otkrio nam je da je u kao učenik iz Matematike imao trojku

Iza njega stoje nevjerojatne brojke: predavanja za više od 10.000 studenata, više od 200 radionica iz područja osobnih financija, 3.000 snimljenih videa iz matematike i osobnih financija, dvije uspješne Konferencije financijske pismenosti, više od 100 emisija Financijalca, više od 40 financijskih priloga u emisiji Kod nas doma, kalkulator Popodica, nagrade Ponos Hrvatske 2013. i nagrada Akademija Zagrebačke burze za poseban doprinos izobrazbi o tržištu kapitala 2016. dvije nominacije za Večernjakovu ružu i dvije nominacije za Komunikatora godine, kao nekoliko stotina intervjua i gostovanja u podcastima.

Toni nam je prije četiri godine dao intervju za naš serijal Povratak u srednju te nam je tada otkrio kako je on kao srednjoškolac iz Matematike imao – trojku. Sudjelovao je i na našoj obrazovnoj konferenciji 2024. godine, a bio je i jedan od prvih osoba koje smo ugostili u našem podcastu i to za vrijeme korone.