Ovaj program ušao je u 22 škole, čak su i nastavnici zadovoljni: 'Promjena stava je preduvjet'

Gotovo 2.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Virovitičko-podravskoj županiji uključeno je u program pod nazivom ‘Kako ne prokockati mladost i budućnost’. Radi se o programu prevencije kockanja i drugih rizičnih ponašanja kod učenika sedmog razreda osnovnih škola te prvoga i drugog razreda srednjih škola. Ovaj program traje već treću godinu za redom, a zadovoljni su i učenici i nastavnici. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas, voditelj Odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje u Zavodu za javno zdravstvo ‘Sveti Rok’ Virovitičko-podravske županije, kao voditelj ovoga programa i jedan od edukatora, otkrio nam je detalje.

Cilj programa ‘Kako ne prokockati mladost i budućnost‘ nije prozivati učenike niti provjeravati tko je i koliko izložen kockanju, nego reagirati na vrijeme. Kroz razgovor, radionice i predavanja učenicima se pokušava pokazati zašto igre na sreću i pretjerano vrijeme pred ekranima nisu bezazleni. Ključno je, ističe voditelj programa profesor psihologije Siniša Brlas, da učenici sami počnu drugačije razmišljati o tim rizicima. Jer bez promjene stava, kaže, teško je očekivati i promjenu ponašanja.

– Istraživanja smo proveli ranije i ona su već dulje polazišta za osmišljavanje preventivnih aktivnosti u našoj lokalnoj zajednici. Stručna i znanstvena osnova za provedbu bilo je ‘Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među učenicima’ provedeno u Virovitičko-podravskoj županiji tijekom 10 školskih godina (od 2004./05. školske godine do 2013./14.). Odgovori na pitanja o kockanju mladih sugerirao je potrebu za preventivnim djelovanjem, rekao nam je Brlas.

U tom istraživanju obuhvaćene su sve osnovne i srednje škole s područja čitave Virovitičko-podravske županije, kao i Učenički dom iz Virovitice. Ukupno je kroz desetogodišnje razdoblje obuhvaćeno 15.381 učenica i učenika. Rezultati istraživanja su pokazali da velika većina učenika osnovnih i srednjih škola ne kocka, ali s druge strane je postotak osnovnoškolaca koji povremeno igraju igre na sreću – 20,52 posto. Povremeno igre na sreću koristi 30,25 posto srednjoškolaca, a često 7,50 srednjoškolaca. Detaljnije podatke možete pogledati u tablici ispod.

S obzirom na to da je ovo istraživanje staro više od 10 godina, preventivni program među učenicima je u današnjem kontekstu još više potreban, ponajviše zbog procvata online kockanja i klađenja i to u cijeloj Hrvatskoj. Aktivnosti u sklopu programa počele su u drugom polugodištu prošle školske godine, a do sada je bilo uključeno 22 škole, odnosno ukupno 1.958 učenika i učenica. Održano je 77 predavanja, 66 radionica, tri diskusije, jedna online edukacija te je proveden i jedan anketni upitnik.

– Tijekom 2025. godine ovom su edukacijom obuhvaćeni učenici sedmoga razreda osnovnih škola te prvoga i drugoga razreda srednjih škola. Edukaciju su u svojim školama provodili prethodno educirani voditelji školskih preventivnih programa, a ispred Zavoda za javno zdravstvo ‘Sveti Rok’ Virovitičko-podravske županije edukator je bio profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas, voditelj Odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje u Zavodu, koji je ujedno i voditelj ovoga programa. Ovako smo afirmirali i interdisciplinarnu i međusektorsku suradnju, kao nužnu pretpostavku učinkovite prevencije, stoji u odgovoru.

U ovoj godini će biti nastavljena edukacija učenika, govori nam Brlas, i to u svim školama koje se odluče priključiti provedbi programa. Njihov će broj biti poznat tek nakon što aktivnosti budu provedene, a nadaju se da će biti na razini prošle godine jer sudjelovanje u programu škole ne obavezuje.

– Provoditelji u školama općenito su vrlo zadovoljni sudjelovanjem u programu, a to su zadovoljstvo ocijenili prosječnom ocjenom 4,4 na skali procjena od 1 do 5, dok su učenici provedene edukacije također ocijenili sličnom ocjenom. Učenici dobro reagiraju na ove aktivnosti, uključuju se i suradljivi su. Svima mladima pružena je i usluga pomoći u organizaciji slobodnog vremena jer su nam istraživanja pokazala kako slobodno vrijeme može biti i rizični i zaštitni činitelj psihosocijalnog rasta i razvoja mladih. U tome smo smislu objavili i 17. izdanje vodiča ‘Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji’, i to u elektroničkom i tiskanom obliku, a učenici volonterski sudjeluju u kreiranju izmijenjenih i dopunjenih izdanja vodiča svake godine, navodi Brlas.

Ciljevi programa su: mladi specifično educirani o rizicima prekomjernog vremena u virtualnom prostoru, igranja igara na sreću i kockanja na ponašanje te o povezanosti kockanja i razvoja ovisnosti; mladi osnaženi i motivirani u samozaštitnim ponašanjima osvješćivanjem rizika od igara na sreću i podrškom u samokontroli usmjerenoj izbjegavanju rizika od kockanja i prekomjernog igranja videoigara; osnažena indicirana prevencija problematičnog i patološkog kockanja osnivanjem Kluba liječenih ovisnika o kocki; osnažena međusektorska suradnja u prevenciji i suzbijanju ovisnosti između zdravstvenih i odgojno-obrazovnih ustanova te organizacija civilnog društva u Virovitičko-podravskoj županiji; mobilizirani lokalni resursi kako bi se povećala svijest o važnosti očuvanja zdravlja i mladi motivirani volontirati i afirmirati zdrave životne stilove kvalitetnijim pristupom organizaciji slobodnog vremena odabirom socijalno prihvatljivih i njihovoj dobi primjerenih sadržaja u slobodno vrijeme.

– U smislu evaluacije procesa i ishoda tijekom provedbe edukacije među mladima provodimo predtest i posttest informiranosti te ćemo na završetku programa (koncem 2026. godine) provesti cjelovitu kvantitativnu i kvalitativni analizu. Tada ćemo znati jesu li nas aktivnosti koje smo provodili zaista i dovele do ciljeva koje smo postavili. Ono što želimo je povećati razinu informiranosti učenika o rizicima kockanja i korištenja interneta među mladima, jer jedino na temelju pravovremenih i točnih informacija možemo očekivati i promjenu neadekvatnih stavova koji generiraju rizična ponašanja. A promjena stava preduvjet je za promjenu takovih rizičnih ponašanja. To je obrazac prema kojemu smo pristupili ovim izazovima. Promjena razine informiranosti i stavova kratkoročni nam je cilj, dok je modifikacija ponašanja srednjoročni i dugoročni cilj za koji se nadamo da će proizaći iz primarnih ciljeva, poručio je profesor Brlas.