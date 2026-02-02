Novosti Ovaj program ušao je u 22 škole, čak su i nastavnici zadovoljni: 'Promjena stava je preduvjet'

Ovaj program ušao je u 22 škole, čak su i nastavnici zadovoljni: 'Promjena stava je preduvjet'

Ramona Ščuric srednja.hr

02. veljača 2026.

Facebook X Linkedin Mail

Gotovo 2.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Virovitičko-podravskoj županiji uključeno je u program pod nazivom ‘Kako ne prokockati mladost i budućnost’. Radi se o programu prevencije kockanja i drugih rizičnih ponašanja kod učenika sedmog razreda osnovnih škola te prvoga i drugog razreda srednjih škola. Ovaj program traje već treću godinu za redom, a zadovoljni su i učenici i nastavnici. Profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas, voditelj Odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje u Zavodu za javno zdravstvo ‘Sveti Rok’ Virovitičko-podravske županije, kao voditelj ovoga programa i jedan od edukatora, otkrio nam je detalje.

nastava škola učionica

Foto: Taylor Wilcox; Unsplash

Cilj programa ‘Kako ne prokockati mladost i budućnost‘ nije prozivati učenike niti provjeravati tko je i koliko izložen kockanju, nego reagirati na vrijeme. Kroz razgovor, radionice i predavanja učenicima se pokušava pokazati zašto igre na sreću i pretjerano vrijeme pred ekranima nisu bezazleni. Ključno je, ističe voditelj programa profesor psihologije Siniša Brlas, da učenici sami počnu drugačije razmišljati o tim rizicima. Jer bez promjene stava, kaže, teško je očekivati i promjenu ponašanja.

– Istraživanja smo proveli ranije i ona su već dulje polazišta za osmišljavanje preventivnih aktivnosti u našoj lokalnoj zajednici. Stručna i znanstvena osnova za provedbu bilo je ‘Istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu među učenicima’ provedeno u Virovitičko-podravskoj županiji tijekom 10 školskih godina (od 2004./05. školske godine do 2013./14.). Odgovori na pitanja o kockanju mladih sugerirao je potrebu za preventivnim djelovanjem, rekao nam je Brlas.

Istraživanje učenika Virovitičko-podravske županije tijekom 10 školskih godina je potaknulo na provođenje preventivnog programa

U tom istraživanju obuhvaćene su sve osnovne i srednje škole s područja čitave Virovitičko-podravske županije, kao i Učenički dom iz Virovitice. Ukupno je kroz desetogodišnje razdoblje obuhvaćeno 15.381 učenica i učenika. Rezultati istraživanja su pokazali da velika većina učenika osnovnih i srednjih škola ne kocka, ali s druge strane je postotak osnovnoškolaca koji povremeno igraju igre na sreću – 20,52 posto. Povremeno igre na sreću koristi 30,25 posto srednjoškolaca, a često 7,50 srednjoškolaca. Detaljnije podatke možete pogledati u tablici ispod.

Rezultati 10-godišnjeg Istraživanja o pušenju, alkoholu, kockanju,
drogama i slobodnom vremenu među učenicima u Virovitičko-podravskoj županiji objavljeni 2013. godine

S obzirom na to da je ovo istraživanje staro više od 10 godina, preventivni program među učenicima je u današnjem kontekstu još više potreban, ponajviše zbog procvata online kockanja i klađenja i to u cijeloj Hrvatskoj. Aktivnosti u sklopu programa počele su u drugom polugodištu prošle školske godine, a do sada je bilo uključeno 22 škole, odnosno ukupno 1.958 učenika i učenica. Održano je 77 predavanja, 66 radionica, tri diskusije, jedna online edukacija te je proveden i jedan anketni upitnik.

– Tijekom 2025. godine ovom su edukacijom obuhvaćeni učenici sedmoga razreda osnovnih škola te prvoga i drugoga razreda srednjih škola. Edukaciju su u svojim školama provodili prethodno educirani voditelji školskih preventivnih programa, a ispred Zavoda za javno zdravstvo ‘Sveti Rok’ Virovitičko-podravske županije edukator je bio profesor psihologije i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas, voditelj Odjela za prevenciju ovisnosti i mentalno zdravlje u Zavodu, koji je ujedno i voditelj ovoga programa. Ovako smo afirmirali i interdisciplinarnu i međusektorsku suradnju, kao nužnu pretpostavku učinkovite prevencije, stoji u odgovoru.

Izdvojeni članak

Kao profesor je shvatio da nešto ozbiljno nedostaje u školama: Sada je za to napravio priručnik

‘Učenici dobro reagiraju na ove aktivnosti, uključuju se i suradljivi su’

U ovoj godini će biti nastavljena edukacija učenika, govori nam Brlas, i to u svim školama koje se odluče priključiti provedbi programa. Njihov će broj biti poznat tek nakon što aktivnosti budu provedene, a nadaju se da će biti na razini prošle godine jer sudjelovanje u programu škole ne obavezuje.

– Provoditelji u školama općenito su vrlo zadovoljni sudjelovanjem u programu, a to su zadovoljstvo ocijenili prosječnom ocjenom 4,4 na skali procjena od 1 do 5, dok su učenici provedene edukacije također ocijenili sličnom ocjenom. Učenici dobro reagiraju na ove aktivnosti, uključuju se i suradljivi su. Svima mladima pružena je i usluga pomoći u organizaciji slobodnog vremena jer su nam istraživanja pokazala kako slobodno vrijeme može biti i rizični i zaštitni činitelj psihosocijalnog rasta i razvoja mladih. U tome smo smislu objavili i 17. izdanje vodiča ‘Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji’, i to u elektroničkom i tiskanom obliku, a učenici volonterski sudjeluju u kreiranju izmijenjenih i dopunjenih izdanja vodiča svake godine, navodi Brlas.

Izdvojeni članak

Država pokrenula novo rješenje za ovisnike o kocki: Dostupno je u e-Građanima

‘Želimo povećati razinu informiranosti učenika o rizicima kockanja i korištenja interneta među mladima’

Ciljevi programa su: mladi specifično educirani o rizicima prekomjernog vremena u virtualnom prostoru, igranja igara na sreću i kockanja na ponašanje te o povezanosti kockanja i razvoja ovisnosti; mladi osnaženi i motivirani u samozaštitnim ponašanjima osvješćivanjem rizika od igara na sreću i podrškom u samokontroli usmjerenoj izbjegavanju rizika od kockanja i prekomjernog igranja videoigara; osnažena indicirana prevencija problematičnog i patološkog kockanja osnivanjem Kluba liječenih ovisnika o kocki; osnažena međusektorska suradnja u prevenciji i suzbijanju ovisnosti između zdravstvenih i odgojno-obrazovnih ustanova te organizacija civilnog društva u Virovitičko-podravskoj županiji; mobilizirani lokalni resursi kako bi se povećala svijest o važnosti očuvanja zdravlja i mladi motivirani volontirati i afirmirati zdrave životne stilove kvalitetnijim pristupom organizaciji slobodnog vremena odabirom socijalno prihvatljivih i njihovoj dobi primjerenih sadržaja u slobodno vrijeme.

– U smislu evaluacije procesa i ishoda tijekom provedbe edukacije među mladima provodimo predtest i posttest informiranosti te ćemo na završetku programa (koncem 2026. godine) provesti cjelovitu kvantitativnu i kvalitativni analizu. Tada ćemo znati jesu li nas aktivnosti koje smo provodili zaista i dovele do ciljeva koje smo postavili. Ono što želimo je povećati razinu informiranosti učenika o rizicima kockanja i korištenja interneta među mladima, jer jedino na temelju pravovremenih i točnih informacija možemo očekivati i promjenu neadekvatnih stavova koji generiraju rizična ponašanja. A promjena stava preduvjet je za promjenu takovih rizičnih ponašanja. To je obrazac prema kojemu smo pristupili ovim izazovima. Promjena razine informiranosti i stavova kratkoročni nam je cilj, dok je modifikacija ponašanja srednjoročni i dugoročni cilj za koji se nadamo da će proizaći iz primarnih ciljeva, poručio je profesor Brlas.

kockanje kockanje mladi kockanje učenici ovisnosti preventivni programi za učenike Siniša Brlas

Poštovani, da biste pročitali 3 besplatna teksta potrebno je da se registrujete, a da biste nastavili sa čitanjem naših premium sadržaja, neophodno je da odaberete jedan od planova pretplate.