U braku se često ostaje zbog djece, ali po koju cijenu? ‘Mnoga djeca predahnu kada se roditelji razvedu’

Ostati u braku zbog djece mnogim roditeljima čini se kao ispravna i odgovorna odluka. No, iskustvo pedagoginje i psihoterapeutkinje Sare Novak koja radi s obiteljima u razvodu pokazuje da djeca itekako osjećaju emocionalni raskid koji se ne izgovara. U nefunkcionalnim odnosima često preuzimaju teret roditeljskih problema, žive u napetosti i zanemaruju vlastite potrebe. Zato, kaže pedagoginja, neka djeca nakon razvoda roditelja osjete olakšanje i često im znaju reći – konačno ste se razveli.

Ostajanje u braku zbog djece često je vođeno strahovima odraslih, a ne stvarnim potrebama djece. Tako tvrdi pedagoginja i licencirana psihoterapeutkinja Sara Novak koja se bavi razvodima.

– Radim individualno i s parovima, ali i s roditeljima se razvode, a žele biti dobra okolnost za svoje dijete. Tako sam se, zbog vlastitog iskustva, istaknula po pružanju podrške osobama u procesu i tijekom razvoda. Iza mene je i nekoliko grupa podrške, a u individualnom radu najčešće mi dolaze žene koje prolaze razvod ili roditelji koji žele čuti kako najbolje postupati prema djeci te kako im obznaniti razvod, objašnjava nam pedagoginja.

‘U onim ‘tihim i sve je u redu brakovima’, djeca itekako osjete raskid koji se ne izgovara’

Iako je djeci, kaže, najteže preživjeti odnos roditelja nakon razvoda, ostajanje u braku samo zbog njih stvara nove probleme. Djeca vrlo rano prepoznaju napetost, emocionalnu udaljenost i neizgovorene sukobe, čak i kada roditelji pokušavaju održavati privid normalnog funkcioniranja. Takvo okruženje, upozorava, može imati dugoročne posljedice na njihovu sliku o odnosima, granicama i vlastitoj vrijednosti.

– Djeca jako dobro osjete odnos roditelja, ne moramo ništa govoriti. Tako u onim ‘tihim i sve je u redu brakovima’, u kojima nema emocionalne povezanosti niti se govori, djeca itekako osjete raskid koji se ne izgovara. Ostajanjem u emocionalno ili fizičko teškom odnosu roditelja, dijete dobiva poruku da je dobro povlačiti se, da se životne odluke ne mogu donositi neovisno o drugoj osobi, da sreća nije rezervirana za nas i da ne zaslužujemo lijep, miran i zdrav odnos. Dijete dobiva poruku da je bolje ostati u lošem odnosu, nego činiti korake i ići u novo i drugačije, koliko god bilo nepoznato i strašno, objašnjava Novak.

‘Ni jedno dijete ne bi željelo da je roditelju loše, da tone u braku, da se ne zauzima za sebe ili pak trpi zlostavljanje’

Stoga ne čudi da neka djeca čak i priželjkuju razvod roditelja jer vide da to ne funkcionira, odnosno vide da roditelji pate ili da pati mama ili tata.

– Mnoga djeca školske dobi ili starija, znaju predahnuti kada se roditelji razvedu ili reći da im je drago što su se razveli, ili pak pitati roditelje zašto se ne razvedu. Da se razumijemo, svako dijete želi da su roditelji zajedno jer se radi o povezanosti dijete – roditelj i osjećaju pripadanja, no sigurno ni jedno dijete ne bi željelo da je roditelju loše, da tone u braku, da se ne zauzima za sebe ili pak trpi zlostavljanje. U djetetovoj je prirodi da želi roditelju najbolje jer je od prvoga dana povezano s njime i ovisno o njemu te se identificira kroz roditelja, no obrnimo priču i pitajmo se što bi roditelj htio za svoje dijete?, govori nam pedagoginja Novak.

U braku se ne ostaje zbog djece, nego zbog straha: ‘Neke moje klijentice otišle su s vrećicom u ruci i dvoje djece’

Uz to, Novak parola ‘ostajemo u braku zbog djece’ pomalo stari. No, ističe da mnogi ljudi i dalje to znaju koristiti kao razlog, ali da je to zapravo samo zakamuflirani izgovor. U stvarnosti ljudi s djecom ostaju u braku jer ih je – strah.

– Nikada mi ne ostajemo zbog drugih pa tako ni zbog djece, već ostajemo zbog straha za svoju roditeljsku ulogu. Straha da nećemo više imati kontrolu nad situacijama (nismo ju imali ni u braku), straha kako će djeca to prebroditi, straha od gubitka djeteta u smislu manjeg provođenja vremena ili da će više voljeti i prikloniti se drugom roditelju. Iz straha od financija, osude okoline ili roditelja koji ne podržavaju razvod. Dakle, strah nas je za sebe. Neke moje klijentice otišle su s vrećicom u ruci i dvoje djece bez da imaju nekretnine iza sebe ili podršku roditelja, tako da razlog ostajanja nikada nisu djeca. Sve dok mi ne vjerujemo da zaslužujemo bolje i da se možemo pobrinuti za sebe, da zaslužujemo lijep odnos, a naša djeca miran život i zdravog roditelja, ostat ćemo u lošem odnosu, ispričala nam je Novak.

Ako se roditelji ne razvedu i prave se da je sve u redu, može doći do parentifikacije djeteta

Kada se roditelji odluče ostati u braku kako bi djeci bilo lakše, često nesvjesno i nenamjerno time rade djeci veću štetu, nego korist.

– Roditelji ponekad izravno govore svojoj djeci da ostaju zbog njih pa to može zvučati poput: ‘Kad odrasteš, onda ću ja otići’ ili ‘Samo da ti završiš školu’. No, u većini slučajeva se to ne izgovara već – osjeti. Ljudi često vjeruju da, ako ‘normalno’ funkcioniraju, djeca ne osjete problem. Emocionalni odnos puno više posljedica ostavlja od samih radnji. Jer u takvoj situaciji, roditelj nije dobro, što se reflektira na njegov odnos s djetetom. Tako ponekad može doći do parentifikacije: dijete postaje zaštitnik, tješitelj i spašavatelj, tampon zona među roditeljima. Strepi za mamu (ili tatu) ili je pak neprestano u stresu od roditeljskih sukoba i raspoloženja dok s druge strane može postati emocionalni oslonac, rame za plakanje, medijator ili regulator obiteljske atmosfere, objašnjava pedagoginja i psihoterapeutkinja.

Zbog takvog odnosa, kaže, djeca zanemaruju vlastite potrebe, povlače se ili postaju agresivna, ne nude svoja razmišljanja, već su neprestano na oprezu. S druge strane, moguće je i da se pojavi osjećaj krivnje kod djece, pogotovo u ranije navedenom primjeru izravnog govorenja djetetu zašto se roditelji ne razvode.

– Naglasila bih da je svaki slučaj individualan i da uopće ne mora doći do svega navedenoga, no praksa pokazuje da često dolazi do ovakvih oblika ponašanja kod djece. Ponavljam, sve kreće od odnosa roditelja međusobno i odnosa prema djetetu: ako razgovaramo, zauzimamo se za sebe čak i u lošem odnosu dok ne skupimo snage otići, ako dijete oslobađamo odgovornosti koja nije njegova, posljedice ostajanja u lošem su manje. Iako, ako tako postupamo, i sami na kraju dolazimo do zaključka da je zdravo razvesti se, rekla je Novak.

‘Djeca često kažu na glas ono što odrasli misle ili se ne usude. Društvo ih još nije stiglo ušutkati ili staviti u okvire’

Na pitanje zašto djeca u takvim situacijama vide i osjećaju da bi razvod bio bolji nego mučenje roditelja i to zbog njih, Novak daje zanimljiv odgovor.

– Djeca često kažu na glas ono što odrasli misle ili se ne usude. To je zato što ih društvo još nije stiglo ušutkati ili staviti u okvire. Pa tako djeca osjete kada je nešto dobro ili nije. Djeca osjećaju nesklad, a odrasli ga pokušavaju zataškati iz svojih strahova, slabosti, problema. Djeca osjećaju nemir, a odrasli ga poriču iz straha od odbacivanja ili promjene. No, neće svako dijete to reći jer svi imamo različite obrambene mehanizme, osobnosti, vjerovanja, okolnosti u kojima odrastamo pa se tome prilagođavamo, kao i djeca. Dijete uvijek želi zaštititi roditelja, a roditelj je tu putokaz. Onaj koji štiti. Onaj koji kaže dosta je ili ostajemo u ovome groznome, ističe Novak.

Alarmantni znakovi za razvod

Zamolili smo pedagoginju i psihoterapeutkinju da nam opiše neke situacije i stvari koje se događaju u braku, a koji su jasan indikator da je vrijeme za razmišljanje o razvodu, čak i ako osobe u braku imaju djecu.

– Alarmantni znakovi za razvod su bilo koja vrsta emocionalnog, fizičkog, psihičkog i financijskog zlostavljanja, kao i varanje bračnog partnera. Ono što je specifičnije i ovisi o procjeni pojedinca: osjećaj da uopće više nismo povezani, da živimo različite živote u istom prostoru, da nemamo potrebu dijeliti s drugim osobom išta, da ju uzimamo zdravo za gotovo i da se pitamo hoćemo li potratiti život ostajući ovdje i što smo sve mogli da nismo odabrali tu osobu. Kada osjetimo da ne možemo biti ono što želimo tu gdje jesmo i ispuniti svoje potencijale i mogućnosti koje nemamo uz ovu osobu ili u svojoj situaciji. I to nisu nimalo jednostavne odluke niti kratki procesi. Raskid u nama samima je ponekad tek krenuo onoga trena kad odemo, navodi Novak.

Djeca mogu loše reagirati i na razvod, čak i u najranijoj dobi – zato je bitan odnos roditelja

Upozorila je i na činjenicu da, koliko ostajanje u nefunkcionalnom braku može naštetiti djeci, jednako tako i sam razvod može imati negativan utjecaj na djecu. Posljedice razvoda mogu osjetiti i mala djeca, čak i bebe, kao i tinejdžeri. No, djeca različite dobi pokazuju to na različite načine.

– Mala djeca/bebe mogu biti uznemirenija, sklona promjenama u svakodnevici, spavanju, hranjenju i sl. Djeca predškolske dobi mogu se teže odvajati od roditelja, početi ponovno govoriti ‘djetinje’ poput tepanja, zatim više koristiti plišance koje nisu dugo koristila ili mogu početi mokriti u krevet. To su regresivna ponašanja koja ukazuju na stres i promjenu, pojašnjava nam Novak.

Djeca školske dobi, kaže, mogu početi više pokazivati ljutnju ili pak odbijati ići kod drugog roditelja. S druge strane, mogu se početi teže odvajati od roditelja, a mogu biti tužna i početi češće pokazivati neugodne emocije kada se vrate ili idu drugom roditelju.

– Adolescenti mogu reagirati impulzivno, a ponekad mogu biti i agresivni ili autodestruktivni, početi konzumirati cigarete/alkohol, više izbivati i slično. I ovo ne pišem kako bih zastrašila roditelje, već naglasila kolika je to promjena i ponovno vratila na važnost odnosa roditelja međusobno nakon razvoda i odnosa djeteta roditelja pojedinačno, neovisno o drugom roditelju. Zato mi, roditelji, trebamo biti dobro u razvodu kako bismo bili sigurna i zdrava luka svojem djetetu. Neka djeca ništa od ovoga ne iskuse i znaju da, unatoč boli i razdvojenosti, je ovako bolje i ljepše. Ako već postoji sigurna povezanost s roditeljima te, unatoč razvodu, imaju osjećaj pripadanja, zaštite, sigurnosti i razumijevanja, sve će lakše i brže proći, poručila je pedagoginja i psihoterapeutkinja Novak.