Stela Rade skoro je odustala od harmonike: 'Meni je zapravo primarno pjevanje'

Iako mnogi glazbenici u Hrvatskoj zaziru od harmonike u svom repertoaru, Stela Rade je upravo po tom instrumentu poznata. S harmonikom će i na Doru, a u našem podcastu nam je otkrila da je od tog instrumenta skoro odustala.

Niti jedan instrument nije lako svirati, a posebice se tu ističe harmonika. Iako u Hrvatskoj glazbi i nije toliko popularna, njenim zvucima mnogi se dive, baš kao što je zvuk harmonike fascinirao i našu glazbenicu Stelu Rade. Zbog harmonike je postala popularna na društvenim mrežama, a u podcastu nam je ispričala kako je sve počelo.

– Ništa od toga nije bilo planirano. Toliko sam se divila tom zvuku, sevdah sam puno slušala, te starogradske narodne pjesme. I bilo je samo: ‘ajme, da se meni onako ujutro probuditi i da ja sebi uz kavu sviram harmoniku, malo pjevušim’. I to za svoju dušu. I dobila sam harmoniku za 18. rođendan od mame i sestre. Nadobudno sam krenula vježbati tjedan, dva. Pa onda skužim da je preteško, da treba puno vježbanja. I onda bi stajala mjesec dana, ali bih ju onda bi opet uzela jer mi se javila ta potreba, rekla nam je Stela.

I tako se, kaže, dugo vremena nećkala bi li svirala ili ne. Ali, kada je objavila snimke sviranja harmonike na društvenim mrežama, shvatila je da se ljudima sviđa njeno sviranje harmonike. Upravo zbog svojih fanova je nastavila svirati harmoniku.

– Ljudi su jednostavno poludjeli. Ja sam skužila da oni mene, zapravo, po toj harmonici znaju, a meni je zapravo primarno pjevanje. Nisam imala planove, ali tako je to krenulo i cijelo vrijeme me zapravo ljudi motiviraju da nastavim vježbati. Ja hoću vježbati, ali ne bih možda toliko vježbala da nemam taj neki feedback izvana. Tako da, hvala ljudima što vole to i što me podržavaju jer nekako je to onda uzajamno, nešto se izgradilo, poručila je Stela.

U podcastu smo sa Stelom pričali i o drugim temama:

zašto mladi više slušaju cajke

zaziru li naši glazbenici od harmonike i zašto

zašto njena pjesma Balkan pop nije prošla na Doru 2024.

o fenomenu Jakova Jozinovića

Cijeli podcast sa Stelom Rade možete pogledati na našem YouTube kanalu ili u videu ispod.