Ginekologinja upozorava: Ovaj trend šteti intimnom zdravlju djevojaka, a da to ni ne shvaćaju

Kako odrastamo, tako učimo nove stvari o svojem tijelo. Tako je za žensko tijelo specifično da donje rublje, pogotovo tamno, izblijedi na intimnom području. I da, to je normalno, kaže nam ginekologinja Petra Kejla. Ali, postoje i neke stvari koje nisu normalne i zapravo rade štetu, a da mnoge djevojke ne znaju da je uzrok upravo u donjem rublju. S ginekologinjom smo razgovarali u našem podcastu gdje smo pričali o svim stvarima koje mlade djevojke trebaju znati kada ulaze u pubertet, a tiče se njihovog intimnog zdravlja.
Ginekologinja Petra Kejla | Foto: srednja.hr
Mnogim mladim djevojkama je neugodno postaviti pitanja o svom intimnom zdravlju pa to često guglaju. No, odgovora ili nema, ili ih samo dodatno zbune. Stoga smo mi upravo ta bitna i krivo etiketirana ‘neugodna’ pitanja pitali ginekologinju Petru Kejlu. U našem podcastu odgovorila je na sva bitna pitanja o tome kako se brinuti za ženski spolni organ, kao i što je sve normalno, a što ne.
Jedna od stvari koje se možda čine ‘neprirodnima’ je izblijedjeli dio na donjem rublju, a koje je posebice vidljivo na tamnom rublju. Ginekologinja Kejla nam je objasnila kako je to – apsolutno normalno, a rekla je i zašto.
– Zato što je rodnica kisela, zapravo kiselo područje i onda gaćice koje su u boji mogu biti nagrižene od te kiselosti. I vrlo često, pogotovo crne gaćice, izbijele na tom jednom dijelu i to je nešto što je normalno, navela je ginekologinja.
No, ono što nije normalno su određene upale, iritacije, crvenilo, peckanje i svrbež. Uzrok za ove simptome može biti upravo u pogrešnom odabiru donjeg rublja.
– Najbolje je koristiti apsolutno pamučno, što prozračnije donje rublje. Znam da su danas moderne tange i svakakve te gaćice koje diraju anus i diraju ulaz u rodnicu, ali to definitivno nije nešto što je prirodno i što je poželjno. Naravno da postoje ljudi kojima to ne smeta i ako im ne smeta, naravno da to mogu koristiti, ali vidjela sam u svojoj praksi puno djevojaka koje zbog toga imaju probleme i dalje uporno koriste gaćice koje su sintetičke i koje zapravo jako žuljaju dijelove tijela i zbog toga imaju stalne upale. Zašto bismo sami sebi radili nešto što nam šteti?, poručila je ginekologinja.
