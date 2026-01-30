Ginekologinja upozorava: Ovaj trend šteti intimnom zdravlju djevojaka, a da to ni ne shvaćaju

Kako odrastamo, tako učimo nove stvari o svojem tijelo. Tako je za žensko tijelo specifično da donje rublje, pogotovo tamno, izblijedi na intimnom području. I da, to je normalno, kaže nam ginekologinja Petra Kejla. Ali, postoje i neke stvari koje nisu normalne i zapravo rade štetu, a da mnoge djevojke ne znaju da je uzrok upravo u donjem rublju. S ginekologinjom smo razgovarali u našem podcastu gdje smo pričali o svim stvarima koje mlade djevojke trebaju znati kada ulaze u pubertet, a tiče se njihovog intimnog zdravlja.

Mnogim mladim djevojkama je neugodno postaviti pitanja o svom intimnom zdravlju pa to često guglaju. No, odgovora ili nema, ili ih samo dodatno zbune. Stoga smo mi upravo ta bitna i krivo etiketirana ‘neugodna’ pitanja pitali ginekologinju Petru Kejlu. U našem podcastu odgovorila je na sva bitna pitanja o tome kako se brinuti za ženski spolni organ, kao i što je sve normalno, a što ne.

Jedna od stvari koje se možda čine ‘neprirodnima’ je izblijedjeli dio na donjem rublju, a koje je posebice vidljivo na tamnom rublju. Ginekologinja Kejla nam je objasnila kako je to – apsolutno normalno, a rekla je i zašto.

– Zato što je rodnica kisela, zapravo kiselo područje i onda gaćice koje su u boji mogu biti nagrižene od te kiselosti. I vrlo često, pogotovo crne gaćice, izbijele na tom jednom dijelu i to je nešto što je normalno, navela je ginekologinja.

No, ono što nije normalno su određene upale, iritacije, crvenilo, peckanje i svrbež. Uzrok za ove simptome može biti upravo u pogrešnom odabiru donjeg rublja.

– Najbolje je koristiti apsolutno pamučno, što prozračnije donje rublje. Znam da su danas moderne tange i svakakve te gaćice koje diraju anus i diraju ulaz u rodnicu, ali to definitivno nije nešto što je prirodno i što je poželjno. Naravno da postoje ljudi kojima to ne smeta i ako im ne smeta, naravno da to mogu koristiti, ali vidjela sam u svojoj praksi puno djevojaka koje zbog toga imaju probleme i dalje uporno koriste gaćice koje su sintetičke i koje zapravo jako žuljaju dijelove tijela i zbog toga imaju stalne upale. Zašto bismo sami sebi radili nešto što nam šteti?, poručila je ginekologinja.

Ginekologinja Kejla nam je u podcastu odgovorila i na razna druga pitanja, poput:

je li normalno da ženski spolni organ ima miris

je li normalno da postoji iscjedak

kako ju uopće pravilno prati

smiju li se dlake brijati ili depilirati

kada prvi put otići ginekologu

Cijeli podcast s odgovorima na ova, ali i druga bitna pitanja o ženskom spolnom zdravlju, pogledajte u podcastu s ginekologinjom Kejlom na našem YouTube kanalu ili u videu ispod.