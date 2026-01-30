Fuchs na sjednici Vlade o OECD-u: 'Pohvalili su napore oko cjelodnevne i modularne nastave'

Resorni ministar Radovan Fuchs pohvalio je područje obrazovanja i znanosti na današnjoj sjednici Vlade održanoj povodom predstavljanja II. Gospodarskog pregleda OECD-a za Republiku Hrvatsku. Rekao je da je ovo područje uspješno zaključeno u postupku pristupanja Hrvatske OECD-u, a da su posebno pohvalili napore u politikama usmjerenim na uvođenje cjelodnevne i jednosmjenske nastave za učenike, uspostavu modularne nastave i još nekoliko praksi.

Na današnjoj tematskoj sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj povodom predstavljanja II. Gospodarskog pregleda OECD-a za Republiku Hrvatsku, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs govorio je o reformama u sustavu obrazovanja i znanosti. Kako je rekao, područje znanosti i obrazovanja dva su područja koja su uspješno zaključena i zatvorena u postupku pristupanja Republike Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Na sjednicu je u Zagreb stigao i glavni tajnik OECD-a Mathias Cormann.

Postupak je, pojasnio je Fuchs, započeo u prosincu 2023. dolaskom stručnjaka OECD-a u Hrvatsku, da bi u studenom 2024. na sastanku Odbora za obrazovanje, kad je održana rasprava o pristupanju Hrvatske OECD-u u području obrazovanja i vještina, dobili potvrdu da je utvrđena usklađenost Republike Hrvatske u području obrazovanja i vještina s politikama zemalja članica OECD-a.

– Nakon toga je zaprimljeno i službeno pismo gdje je Odbor OECD-a izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima napretka u području obrazovanja i vještina u Republici Hrvatskoj. Posebno je pohvaljen napor u politikama usmjerenim na povećanje pristupa ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, uvođenje cjelodnevne i jednosmjenske nastave za učenike, uspostava novog modularnog sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, povećanje stope zapošljivosti i završnosti u tercijarnom obrazovanju te potpora cjeloživotnom obrazovanju. Jako nam je drago što su upravo sve ovo što je OECD-ov odbor naglasio de facto mjere Vlade, ono što je Vlada navela u svom programu i mjere koje se u reformskom smislu već i provode, a neke oni su djelomično i provedene, rekao je Fuchs.

Podsjetimo, iz Grada Zagreba već su potvrdili da je nemoguće da će sve škole u Zagrebu biti spremne za tranziciju na jednosmjensku nastavu do školske godine 2027./2028., kako je planiralo Ministarstvo obrazovanja, znanosti i mladih.

Dodao je da je kao završni korak u sklopu procesa pristupanja Hrvatske OECD-u u području obrazovanja održan sastanak 6. lipnja 2025. godine. Taj pristupni seminar, pod naslovom Izvješća o usklađenosti Hrvatskog obrazovnog sustava za politikama OECD-a, bio je finalni akt u kontekstu pristupanja Hrvatske OECD-u u području obrazovanja.

Osvrnuo se i na područje znanosti. U području znanosti Hrvatska je 2023. godine započela sve potrebne aktivnosti za pristupanje OECD-u. Nakon provedenih sastanaka i ispunjenih koraka, istaknuo je, u travnju 2024. na sjednici Odbora za znanstvene i tehnološke politike održana je rasprava o pristupanju Hrvatske u području znanosti i tehnologije. Tijekom te rasprave sve države članice OECD-a jednoglasno su podržale Republiku Hrvatsku, čime su ‘uspješno završili ovaj cijeli postupak’.

– Ono što nas veseli je da su tijekom tog sastanka posebno naglašene i pozdravljene zakonodavne reforme usmjerene na poboljšanje međuresorne koordinacije na temu znanstvenih politika, tehnologija i inovacija i reforme sveučilišta i javnih znanstvenih institucija, s posebnim naglaskom na uvođenje programskih ugovora temeljenih na rezultatima. Naravno, OECD i odbor su dali određene preporuke koje su u prvom redu odnose na bolju suradnju između gospodarstva i akademskog sektora, u prvom redu s naglaskom na inovacije, potrebu dodatnih potpora inovacijskoj politici u svim segmentima i jačanje ljudskih potencijala u ovom području, zaključio je Fuchs.

Dodajmo da je glavni tajnik OECD-a Mathias Cormann na sjednici Hrvatskoj uputio i nekoliko kritika. Ističe potrebu kontinuiranih napora u borbi protiv korupcije. Predlaže snažnije oporezivanje alkohola, zaslađenih napitaka i povećanja trošarina na duhanske proizvode. Misli da bi Hrvatska trebala povećati zakonsku dob za odlazak u mirovinu i minimalni broj godina uplate doprinosa za primanje prijevremene mirovine. Preporučuje i ukidanje mjera subvencioniranja energenata te ograničavanja cijena hrane.