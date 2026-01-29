Ovo je popis ustanova koje možete posjetiti za Noć muzeja 2026.

Ovogodišnja Noć muzeja održava se u petak, 30. siječnja. Radi se o 21. Noći muzeja, a ove godine teme – nema. Kako su objasnili organizatori, vratili su se počecima ove manifestacije kada nije bilo zadane teme. Time, kažu, pružaju priliku svim muzejima i galerijama da sudjeluju sukladno njihovim mogućnostima i vlastitom izboru tematike. U tekstu donosimo detaljan popis svih ustanova koje sudjeluju u Noći muzeja i to po županijama.

Ako već neko vrijeme želite posjetiti neki muzej, sada imate idealnu priliku posjetiti ga besplatno na ovogodišnjoj Noći muzeja. Radi se o 21. Noći muzeja koja se održava u petak 30. siječnja. Muzeji, galerije i ostale ustanove otvaraju svoja vrata posjetiteljima od 18 sati, a manifestacija će trajati do 1 sat iza ponoći.

Kao i svake godine, posjetitelji će u Zagrebu imati i poseban gradski prijevoz u sklopu Noći muzeja. Kako je objavio ZET, tog dana uvest će se izvanredne linije koje će u prometu biti od 18 sati. Prijevoz će na tim izvanrednim linijama biti besplatan.

– Turistički tramvaj vozit će na muzejskoj liniji kružnom trasom Trg Republike Hrvatske – Frankopanska – Trg bana Jelačića – Zrinjevac – Mihanovićeva – Vodnikova – Savska – Trg Republike Hrvatske. Mini autobusi vozit će prema potrebi svakih 10-15 minuta, od 18 do 1 sat, s Trga Mažuranića na Gornji grad, trasom: Frankopanska – Mesnička – Brezovačkog – Matoševa – Katarinin trg – Jezuitski trg – Opatička – Ilirski trg – Opatička – Trg Svetog Marka – Mesnička – Frankopanska – Perkovčeva – Trg Mažuranića. Stajališta na trasi: Habdelićeva, Opatička/Muzej grada Zagreba, Ilirski trg, Demetrova/Muzej grada Zagreba, Markov trg, stoji u objavi ZET-a na Facebooku.

Autobus će svakog punog sata, od 18 do 23, voziti i na izravnoj liniji od Trga Mažuranića do Muzeja suvremene umjetnosti. U povratku, autobus sa stajališta Muzej suvremene umjetnosti polazi na puni sat i 35 minuta, objašnjavaju iz ZET-a.

Program Noći muzeja 2026.: Popis po županijama

U nastavku možete vidjeti popis svih institucija po županijama koje su otvorene na Noć muzeja 2026., a klikom na poveznice i njihov program.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Brodsko-posavska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Zagreb

Istarska županija

Karlovačka županija

Koprivničko-križevačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Ličko-senjska županija

Međimurska županija

Osječko-baranjska županija

Požeško-slavonska županija

Primorsko-goranska županija

Sisačko-moslavačka županija

Splitsko-dalmatinska županija

Šibensko-kninska županija

Varaždinska županija

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska županija

Zadarska županija

Zagrebačka županija