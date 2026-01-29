Osmaši žele biti zidari, frizeri, automehatroničari: Zanimanja su im predstavili srednjoškolci

Obrtnička zanimanja sve su popularnija među osmašima koji biraju koju srednju školu će upisati. Učenici iz cijele Hrvatske došli su na ovogodišnji, 11. Zagrebački obrtnički sajam – sajam zanimanja. Škole su predstavile svoje programe, a osmaši su direktno od učenika srednjih škola mogli čuti i vidjeti što se u njihovom smjeru sve radi. Osmaši s kojima smo razgovarali su nam otkrili kako žele biti automehatroničari, frizeri, fizioterapeuti, ekonomisti i slično.

Znate li za što se uopće školuju CNC operateri? Znate li što znači uopće CNC u tom nazivu? Učenici osmih razreda ovog su tjedna mogli saznati sve o strukovnim, obrtničkim programima u školama koja ih zanimaju i to na 11. Zagrebačkom obrtničkom sajmu – sajmu zanimanja.

Škole su na svojim štandovima predstavljale svoje smjerove, a uz profesore osmašima su na pitanja odgovarali i učenici srednjih škola. Ulaz je bio besplatan, a osmaši koje smo zatekli na sajmu su nam otkrili za što se žele obrazovati.

– Za sad sam vidjela štand od ŠMID-a (Škola za modu i dizajn) i bilo je dosta zanimljivo. Lijepo su pričale s nama cure. Ja bih htjela u Grafičku školu za medijskog tehničara, htjela bih biti tonac. Ta škola je baš super za mene pa ću sada ići kod njih na štand, rekla nam je učenica Osnovne škole Stjepana Basaričeka iz Ivanić-Grada.

Njene kolegice su nam također otkrile koja zanimanja ih najviše zanimaju – od ekonomista pa do frizera.

– Htjela bih upisati srednju ekonomsku, a onda se u budućnosti nastaviti baviti šminkanjem ili kozmetikom, rekla nam je osmašica iz Ivanić-Grada.

Sreli smo i učenike osmog razreda iz Osnovne škole Sveta Klara. Oni su nam pak otkrili da žele biti fizioterapeuti, frizeri i automehatroničari. Učenici su na štandovima škola mogli isprobati razne strojeve, alate i preparate koji se koriste u svakom zanimanju kako bi vidjeli što im bolje ‘leži’. Uz to, mnogi su razgovarali i s profesorima i majstorima zanata koji su ih dočekali raširenih ruku i pohvalili ih što se zanimaju za ta, inače manje popularna zanimanja.