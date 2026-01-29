Ministar otkrio datum početka vojnog roka: Neki 'pali' na pregledu, jedan problem se ponavlja

Od ove godine u Hrvatsku je vraćen obvezni vojni rok, a nulta generacija mladići su rođeni 2007. godine za koje već traju liječnički pregledi. Ministar obrane Ivan Anušić procjenjuje da će prvi ročnici u vojarne ući 9. ožujka. Otkrio je i da pet do deset posto mladića koji su bili na liječničkom nije zadovoljilo kriterije, a jedan od zdravstvenih problema se ponavlja.

Na služenje obveznog dvomjesečnog vojnog roka, koji je u Hrvatskoj vraćen od ove godine, bit će pozvani mladići rođeni 2007. godine, dok žene ne podliježu obvezi, ali mogu mu dragovoljno pristupiti. Oni koji se pozovu na priziv savjesti morat će na civilno služenje. Pregledi za vojni rok već su, pisali smo, u tijeku. Ministar obrane Ivan Anušić gostovao je u Novom danu N1 televizije i otkrio još neke detalje oko vojnog roka.

– Liječnički pregledi su započeli, 1.200 poziva je otišlo, vrlo brzo ide nastavak pozivanja kako je najavljivano. 20.000 je godišnji potencijal mladića koji su kandidati za temeljno vojno osposobljavanje. Odaziv je i više nego odličan. Centri za liječničke preglede u nekim gradovima imaju odaziv od 100 posto, a prosjek je 95 posto. Odaziv na liječnički pregled ne uključuje priziv savjesti. Moraju se javiti na liječnički pregled. Oni koji se nisu javili, vidjet ćemo jesu li dobili poziv, jesu li spriječeni, ali obavezno se moraju javiti, rekao je Anušić za N1 televiziju.

Prvi ročnici u vojarnama se očekuju početkom ožujka

Otkrio je i kada Ministarstvo obrane planira da prvi ročnici krenu s obukom.

– Mislim da će 9. ožujka prvi ročnici, koji su prošli liječnički pregled kompletan regrutacijski, ući u vojarnu, odgovorio je.

Podsjetimo, služenje će se provoditi u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi, gdje se i do sad provodila obuka dobrovoljnih ročnika, a kako izgledaju lokacije pogledajte ovdje. Anušić je dodao i da jedan dio mladića ne zadovoljava zdravstvene kriterije, ali da brojke ne odskaču od prijašnjih, a kreću se između pet do deset posto. Kaže i da je rano analizirati opće zdravstveno stanje, ali i da je jedan od čestih problema – pretilost.

– Ovo što činimo i radimo, liječnički pregled, je vrsta edukacije mladog čovjeka i to je dobra stvar. Dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanje gdje će svakodnevno imati fizičke aktivnosti će ga približiti zdravijim navikama. Puno njih se zaljubilo u sport kada je sport probalo. Cijeli proces će biti pozitivan pomak za mlade ljude, rekao je Anušić za N1 televiziju.

Anušić o svom ulasku u vojsku: ‘Bio sam još mlađi nego oni, 17 godina’

Podsjetio je da će se izučavati vještine vojnika strijelaca, a na odluci je ročnika hoće li nakon dvomjesečnog vojnog roka potpisati ugovor s Hrvatskom vojskom.

– U dva mjeseca će naučiti rukovanje naoružanjem, vještine preživljavanja, pomaganja drugima u ugrozi, vještine bavljenja dronovima i upravljanje dronovima, učit će se i iskusit će vojnički način života u smislu discipline, prehrane, bavljenja sportom. Naučit će stvari koje mogu koristiti u svakodnevnom životu, stvari s kojima se nisu susreli, bit će im zanimljivo. Očekujemo da će i dio njih ostati u Oružanim snagama kao profesionalci, rekao je Anušić za N1.

Ovom priliko komentirao je i vlastiti ulazak u vojsku.

– Bio sam još mlađi nego oni, 17 godina. Ulazak u vojsku je bilo silom prilika. Prvi sam se put susreo s naoružanjem, borbenim djelovanjem, preskočio sam obuku, nismo ju imali i odmah smo otišli tamo gdje se išlo 1991. Da sam imao vojnu obuku i da su moji suborci imali obuku siguran sam da bi neki bili danas s nama, ta obuka spašava živote, živu glavu onoga tko to prođe. Definitivno bi ta obuka bila idealna, nismo ju imali, ali smo vrlo brzo naučili na teži način, rekao je Anušić.

Kako smo pisali, u vojarne neće ići oni koji se školuju, pa tako ni maturanti dok ne obave državnu maturu. Uz studente, koji ne moraju na vojni rok sve dok završe na fakultet, pravo odgode imaju i poduzetnici, osobe koje same uzdržavaju obitelj, vježbenici te mnogi drugi, o čemu više možete čitati na linku.