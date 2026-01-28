Inspekcija češljala rad medicinske škole u kojoj je 19 učenika palo razred: Evo što su utvrdili

Krajem prošle školske godine 19 je učenika Medicinske škole Ante Kuzmanića u Zadru palo razred, od kojih je 15 učenika bilo prvi razred. Protiv toga se pobunio dio roditelja pa je u školu stigla inspekcija i ‘češljala’ rad profesora. Od 19 učenika koji su pali razred, samo kod dvije učenice je poništena ocjena i mogle su izaći na ispit. Međutim, kako nam je otkrila ravnateljica škole, učenice se na ispitu – nisu pojavile.

Slučaj iz Medicinske škole Ante Kuzmanića u Zadru prošlog je ljeta izazvalo veliku reakciju javnosti. Naime, 19 učenika je palo razred, a njih 15 je palo prvi razred. Ravnateljica škole, Anita Basioli, tada nam je objasnila da je glavni razlog za toliki broj učenika koji su pali razred u tome što su te godine upisivali više učenika i to bez bodovnog praga. Istaknula je i da ‘ne žele da medicinske sestre ne znaju napraviti omjer infuzije’.

Prosvjetna inspekcija srušila je dvije ocjene, ali učenice se nisu pojavile na ispitu

No, roditelji se s takvom odlukom baš i nisu slagali. Zbog nekih, kako nam je tada rekla ravnateljica, su morali zvati i policiju. Jedna majka je rekla da će pomaknuti Velebit, samo da njena kći prođe razred, unatoč negativnim ocjenama. Od tada je prošlo više od pola godine, a u međuvremenu je u školu zbog tih negativnih ocjena došla i prosvjetna inspekcija.

– Srušene jesu dvije ocjene u prvom roku. Protokolarno je bilo nekih grešaka, ali ništa što bi išlo na uštrb učenika. Mi smo odmah za dvije učenice organizirali ispit na kojemu se one nisu ni pojavile, rekla nam je ravnateljica Basioli u telefonskom razgovoru.

Naknadno nam je objasnila da nam dokumentaciju vezano uz taj slučaj ne može poslati jer ona nije javno dostupna.

– Medicinska škola Ante Kuzmanića u Zadru i ispitno povjerenstvo za provedbu postupilo je prema naputku nadležnog inspektorata MZOM-a, sukladno Pravilniku o ocjenjivanju i Statutu Škole dostupnom na web stranicama Škole. Dokumentaciju o samoj provedbi ne možemo vam dostaviti jer ona nije javno dostupna i možemo ju staviti na uvid samo nadležnima. Činjenica je da vam i nemamo nešto više za dostaviti jer učenice (dvije učenice uz koje je vezan ovaj predmet) nisu ni prijavile ispit nakon poništene ocjene, tako da su sve negativne ocjene potvrđene, stoji u odgovoru ravnateljice Medicinske škole.

Ove školske godine škola je vratila minimalni bodovni prag

Podsjetimo, zbog ovog lošeg iskustva, Medicinska škola u Zadru je na upisima ove školske godine vratila minimalni bodovni prag za medicinske sestre i tehničare opće njege. Za upis tog smjera u njihovoj školi bilo je potrebno imati minimalno 56 bodova.

– Ne želimo da nam medicinske sestre ne znaju napraviti omjer infuzije. Ova škola nije lagana za nekoga tko ju upiše s 48 bodova, ali ovo ni ne treba biti lagana škola. Oni sutra drže život i vaš i moj u rukama. Dakle, ne možemo se igrati s time. Na kraju krajeva, to je naša odgovornost. Roditelji će tjerati mak na konac i to je u redu. Naša je odgovornost da tu djecu napravimo ljudima, da budu vrijedni djelatnici sutra, svima nama na korist. Možda jurišam na vjetrenjače i mi svi skupa ovdje, ali ja jednostavno se ne mogu pomiriti s time da mi dijete ne zadovolji 8-9 predmeta i da ja zatvaram oči i da to ide tako – ne ide, izjavila nam je prošlog ljeta ravnateljica Basioli.