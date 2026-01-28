Novosti Pretjerujemo li s intimnom higijenom? Ginekologinja: 'Najbolje je koristiti samo toplu vodu'

Ramona Ščuric srednja.hr

28. siječanj 2026.

Police u trgovinama prepune su proizvoda koji obećavaju osjećaj čistoće i svježine ‘tamo dolje’ – ondje gdje je, navodno, potrebna posebna briga. No, ginekologinja Petra Kejla upozorava da korištenje intimnih gelova, pa čak i šampona, može narušiti prirodnu ravnotežu kože i sluznice. Umjesto svakodnevnog korištenja preparata, savjetuje znatno jednostavniji način – toplu vodu.

Ginekologinja Petra Kejla | Foto: srednja.hr

Ako ste i vi među onima koji su u svojim ranim dvadesetima od kolegica s faksa ili prijateljica otkrile da se za pranje ženskog spolnog organa ‘mora’ koristiti intimni gel za pranje – niste jedine. Mnogim djevojkama je to predstavljeno kao ‘osnova briga za intimno područje’. No, šokirat će vas kada vam vaša ginekologinja kaže da – prestanete to koristiti.

Ginekologinja: ‘Najjednostavniji i najbolji način je koristiti toplu vodu’

Naime, intimni gelovi za pranje – iako zvuče korisno i logično za korištenje baš u tu svrhu – zapravo mogu nanijeti više štete nego koristi. O tome smo razgovarali s ginekologinjom Petrom Kejlom koja je objasnila zašto nije pametno taj gel, kao ni druge šampone, koristiti redovito na intimnom području.

– Vagina se brine sama za sebe. Luči svoju sluz koja služi za podmazivanje i istovremeno i za čišćenje. O vagini se zapravo ne trebamo brinuti. I što manje stavljamo bilo kakvih preparata i što manje, odnosno ne daj Bože da ispiremo rodnicu, to bolje. Što se tiče vulve, znači vanjskog dijela gdje je područje s dlakama, najjednostavniji i najbolji način je koristiti toplu vodu. Da – u većini slučajeva samo toplu vodu, navodi ginekologinja Kejla.

‘Može doći do neravnoteže, odnosno do kojekakvih upala, iritacija’

Kaže kako je štetno previše koristiti intimni gel za pranje, a posebice ga je opasno koristiti u svakodnevnoj njezi. Ističe kako za time nema potrebe jer pretjerana uporaba bilo kakvih kemikalija na intimno područje kod žena može stvoriti više različitih problema.

– Može se poremetiti ravnoteža mikroorganizama na koži. Naše tijelo cijelo, pa tako i genitalno područje, je puno malih mikroorganizama koji žive s nama i koji zapravo služe da naše tijelo bude u ravnoteži i pomažu nam u zaštiti, pomažu nam u probavi i tako dalje. Ako pretjerujemo s kemikalijama po sebi, možemo uništiti taj zaštitni sloj i onda može doći do neravnoteže, odnosno do kojekakvih upala, iritacija. A sve u namjeri da održavamo higijenu, učinimo upravo suprotno, ističe ginekologinja Kejla.

Ginekologinja Kejla nam je u podcastu odgovorila i na razna pitanja koja mnoge djevojke guglaju, ali se rijeko usude pitati naglas, poput:

  • je li normalno da ženski spolni organ ima miris
  • je li normalno da postoji iscjedak
  • kako ju uopće pravilno prati
  • smiju li se dlake brijati ili depilirati
  • kada prvi put otići ginekologu

Cijeli podcast s odgovorima na ova, ali i druga bitna pitanja o ženskom spolnom zdravlju, pogledajte u podcastu s ginekologinjom Kejlom na našem YouTube kanalu ili u videu ispod.

