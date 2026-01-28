Pretjerujemo li s intimnom higijenom? Ginekologinja: 'Najbolje je koristiti samo toplu vodu'

Police u trgovinama prepune su proizvoda koji obećavaju osjećaj čistoće i svježine ‘tamo dolje’ – ondje gdje je, navodno, potrebna posebna briga. No, ginekologinja Petra Kejla upozorava da korištenje intimnih gelova, pa čak i šampona, može narušiti prirodnu ravnotežu kože i sluznice. Umjesto svakodnevnog korištenja preparata, savjetuje znatno jednostavniji način – toplu vodu.

Ako ste i vi među onima koji su u svojim ranim dvadesetima od kolegica s faksa ili prijateljica otkrile da se za pranje ženskog spolnog organa ‘mora’ koristiti intimni gel za pranje – niste jedine. Mnogim djevojkama je to predstavljeno kao ‘osnova briga za intimno područje’. No, šokirat će vas kada vam vaša ginekologinja kaže da – prestanete to koristiti.

Ginekologinja: ‘Najjednostavniji i najbolji način je koristiti toplu vodu’

Naime, intimni gelovi za pranje – iako zvuče korisno i logično za korištenje baš u tu svrhu – zapravo mogu nanijeti više štete nego koristi. O tome smo razgovarali s ginekologinjom Petrom Kejlom koja je objasnila zašto nije pametno taj gel, kao ni druge šampone, koristiti redovito na intimnom području.

– Vagina se brine sama za sebe. Luči svoju sluz koja služi za podmazivanje i istovremeno i za čišćenje. O vagini se zapravo ne trebamo brinuti. I što manje stavljamo bilo kakvih preparata i što manje, odnosno ne daj Bože da ispiremo rodnicu, to bolje. Što se tiče vulve, znači vanjskog dijela gdje je područje s dlakama, najjednostavniji i najbolji način je koristiti toplu vodu. Da – u većini slučajeva samo toplu vodu, navodi ginekologinja Kejla.

‘Može doći do neravnoteže, odnosno do kojekakvih upala, iritacija’

Kaže kako je štetno previše koristiti intimni gel za pranje, a posebice ga je opasno koristiti u svakodnevnoj njezi. Ističe kako za time nema potrebe jer pretjerana uporaba bilo kakvih kemikalija na intimno područje kod žena može stvoriti više različitih problema.

– Može se poremetiti ravnoteža mikroorganizama na koži. Naše tijelo cijelo, pa tako i genitalno područje, je puno malih mikroorganizama koji žive s nama i koji zapravo služe da naše tijelo bude u ravnoteži i pomažu nam u zaštiti, pomažu nam u probavi i tako dalje. Ako pretjerujemo s kemikalijama po sebi, možemo uništiti taj zaštitni sloj i onda može doći do neravnoteže, odnosno do kojekakvih upala, iritacija. A sve u namjeri da održavamo higijenu, učinimo upravo suprotno, ističe ginekologinja Kejla.

Ginekologinja Kejla nam je u podcastu odgovorila i na razna pitanja koja mnoge djevojke guglaju, ali se rijeko usude pitati naglas, poput:

je li normalno da ženski spolni organ ima miris

je li normalno da postoji iscjedak

kako ju uopće pravilno prati

smiju li se dlake brijati ili depilirati

kada prvi put otići ginekologu

Cijeli podcast s odgovorima na ova, ali i druga bitna pitanja o ženskom spolnom zdravlju, pogledajte u podcastu s ginekologinjom Kejlom na našem YouTube kanalu ili u videu ispod.