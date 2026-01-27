Novi debakl na natjecanju učenika: 'Nevjerojatno, djeca su satima čekala ispred srušenih stranica'

Prošle godine dio školskog natjecanja iz informatike morao je biti odgođen zbog pada elektroničkog sustava Loomen u kojem se natjecanje provodi. Ove godine praktički se dogodila repriza slučaja. Dio učenika čekao je na pristup sustavu, no to je bilo nemoguće, pa se natjecanje u dvjema kategorijama za osnovne škole moralo odgoditi. Novi termin natjecanja zakazan je za ovaj petak.

Još 16. siječnja trebala se održati školska razina natjecanja iz informatike. Međutim, za dio učenika osnovnih škola natjecanje je moralo biti odgođeno. Riječ je o kategorijama Digitalne kompetencije za učenike 5. i 6. razreda te Osnove informatike za učenike 7. i 8. razreda. Baš kao i prošle godine, razlog odgode su problemi s platformom Loomen, putem koje se natjecanje provodi.

‘Nevjerojatno je da se nakon prošlogodišnjeg fijaska ponavlja ista stvar’

Kako nam navodi čitatelj, stranica je bila gotovo neupotrebljiva uz neprestano javljanje grešaka, što je onemogućilo učenicima da pristupe rješavanju zadataka. Mentori i učenici su, ističe naš čitatelj, ogorčeni, a evidentno je da sustav, unatoč tome što se slično dogodilo i lani, opet nije bio spreman za toliki broj korisnika. Pa se pita – što će se dogoditi u budućnosti.

– Nevjerojatno je da se nakon prošlogodišnjeg fijaska ponavlja ista stvar. Učenici se tjednima pripremaju, sjednu za računala, a onda ih dočeka pad sustava CARNET-ovog Loomen i neprestane greške. To je izuzetno stresno za djecu i demoralizirajuće za mentore. Nedopustivo je da sustav koji bi trebao promovirati digitalnu pismenost pada na osnovnom testu opterećenja. Umjesto da rješavaju zadatke, djeca su satima čekala ispred srušenih stranica, što je potpuna sramota za organizaciju, navodi naš čitatelj.

Organizatori se ispričali učenicima i mentorima

U ponedjeljak smo Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO) poslali upit da se očituju oko pada sustava već drugu godinu zaredom. Odgovor nam do zaključenja teksta nije stigao, ali je na mrežnoj stranici AZOO-a objavljena isprika organizatora, kao i novi termini školskog natjecanja za dio osnovnoškolaca.

– U ime Hrvatskog saveza informatičara i Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz informatike u školskoj godini 2025./2026. upućujemo ispriku svim natjecateljicama i natjecateljima, mentoricama i mentorima kao i roditeljima zbog nemogućnosti dovršetka natjecanja u predviđenom vremenskom terminu, a uslijed tehničkih poteškoća koje su se pojavile tijekom provedbe školske razine natjecanja iz informatike u kategorijama Digitalne kompetencije za učenike V. i VI. razreda te Osnove informatike za učenike VII. i VIII. razreda osnovnih škola Republike Hrvatske, svjesni kako je situacija uzrokovala poteškoće i neugodnosti te zahvaljujemo na razumijevanju i Vašem strpljenju, stoji u obavijesti na mrežnoj stranici AZOO-a.

Natjecanje se ponavlja u petak

Usput su izvijestili i da će se školska razina natjecanja iz informatike u dvjema navedenim kategorijama, Digitalne kompetencije za učenike V. i VI. razreda te Osnove informatike za učenike VII. i VIII. razreda, ponoviti, odnosno održati u petak, 30. siječnja 2026. godine. Natjecanje iz kategorije Digitalne kompetencije provest će se u sustavu Loomen. Raspored je sljedeći:

08.30 – 09.30 Digitalne kompetencije 5. razred – 1. skupina – škole iz sljedećih županija: Primorsko-goranska županija, Osječko-baranjska županija, Zagrebačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb.

10.00 – 11.00 Digitalne kompetencije 5. razred – 2. skupina – škole iz sljedećih županija: Krapinsko-zagorska županija, Sisačko-moslavačka županija, Karlovačka županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Ličko-senjska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija i Međimurska županija.

11.30 – 12.30 Digitalne kompetencije 6. razred – 1. skupina – škole iz sljedećih županija: Primorsko-goranska županija, Osječko-baranjska županija, Zagrebačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb, Istarska županija.

13.00 – 14.00 – Digitalne kompetencije 6. razred – 2. skupina – škole iz sljedećih županija: Krapinsko-zagorska županija, Sisačko-moslavačka županija, Karlovačka županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Ličko-senjska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija , Vukovarsko-srijemska županija, Dubrovačko-neretvanska županija i Međimurska županija

Nadalje, natjecanje iz kategorije Osnove informatike provesti na klasičan način (papir i olovka), a materijali će biti dostupni u aplikaciji natjecanja.azoo.hr. Termin kategorije Osnove informatike za 7. i 8. razred je isto petak od 15.00 do 16 sati.