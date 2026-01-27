Kao u hotelu: Učenici pod odmorom imaju pravi švedski stol, iz škole nam objasnili zašto su to uveli

Rijetke su škole koje doručak nude u obliku švedskog stola. Od početka ove godine takav princip uvela je Osnovna škola Novska. Učenici sami biraju što će i koliko toga pojesti, umjesto da im se u ruke da tanjur s onime što je taj dan na meniju. I čini se da je to urodilo plodom, iz škole kažu – djeca sada redovitije doručkuju.

Baš kao u hotelu, učenici Osnovne škole Novska za doručak u školi imaju pravi švedski stol. Od kuhanih jaja i hrenovki pa do jogurta i voća – mogu birati što će i koliko toga pojesti. Do sada je škola imala klasičan princip podjele doručka – svakome učeniku po tanjur onoga što je taj dan na meniju. Od toga su za doručak odustali jer, kažu, djeca u ranim jutarnjim satima slabije konzumiraju kuhana jela.

– Ovakav novi način prehrane uveden je na temelju uočenih prehrambenih navika učenika. Novim načinom organizacije prehrane nastoji se povećati prihvaćenost obroka među učenicima, smanjiti bacanje hrane te osigurati ugodan početak školskog dana, objašnjavaju iz OŠ Novska.

‘Djeca sada redovitije doručkuju, gotovo da više nema onih koji preskaču obrok’

S principom švedskog stola počeli su od 13. siječnja ove godine, dok je način posluživanja kuhanog obroka za ručak ostao nepromijenjen. U sklopu doručka učenicima su dostupni topli napitci, različiti namazi, kruh, jogurti, pahuljice, griz, jaja, hrenovke, voće i mnoge druge namirnice.

– Djeca sada redovitije doručkuju, gotovo da više nema onih koji preskaču obrok, a učenici su općenito zadovoljniji i vesele se obroku. Svi učenici uzmu barem nešto; voće, žitarice, pohani kruh… U odnosu na ranije razdoblje, ovo je pozitivan pomak koji nas veseli. Također se baca manje hrane jer uzimaju količinu koja im odgovara, poručili su iz škole.

Ponuda na švedskom stolu je, kažu iz škole, svaki dan različita. No, ističu da se neke namirnice redovito nalaze na stolu, poput voća, žitarica, mliječnih proizvoda, meda, kruha, jaja, namaza i toplih napitaka.

– Postupno uvodimo i nove namirnice kao što su griz, palenta, pohani kruh, domaće pite. Trenutačno isprobavamo različite kombinacije kako bismo pronašli ravnotežu između onoga što djeca rado jedu i onoga što možemo dugoročno osigurati s obzirom na ograničena financijska sredstva. Za sada vidimo da ovaj pristup ima smisla, istaknuli su iz Osnovne škole Novska.

‘Djeca će uvijek prvo posegnuti za slatkim. Ali, s vremenom sve više učenika poseže i za žitaricama, grizom, jajima…’

Kod ovakvog načina prehrane postavlja se pitanje hoće li neki učenici ikada posegnuti za zdravijim namirnicama za doručak ili će se stalno držati manje zdravih opcija. Iz škole poručuju da te nezdravije namirnice nisu svaki baš dan u ponudi.

– Djeca će uvijek prvo posegnuti za slatkim, to je jasno. U početku su očekivano najviše birali linoladu (koju su znali nosili i u učionice) kao i čokoladne pahuljice i čokolino. Ali, s vremenom sve više učenika poseže i za žitaricama, grizom, jajima, voćem, a pohani kruh je veliki hit. Budući da slatke namirnice nisu stalno dostupne, učenici postupno proširuju svoje izbore i sve češće posežu i za drugim namirnicama. Uz to, učitelji koji su s njima tijekom prehrane svakodnevno ih potiču da kušaju i druge opcije. Usmjeravaju ih da uzimaju manje količine te da po potrebi mogu doći po još, navode iz škole.

Na ovaj način, ističu, djeca ostaju odgovornija po pitanju konzumacije hrane, što će itekako utjecati na njihove prehrambene navike.

– Navike se polako, ali vidljivo mijenjaju. Ranije su stariji učenici znali preskakati kuhani obrok dok danas svi nešto pojedu. Još uvijek učimo i prilagođavamo se, ali za sada možemo reći da promjene idu u dobrom smjeru, poručili su iz Osnovne škole Novska.