Još jedno cjepivo postaje obvezno za školarce? 'Svjesni smo da će dio roditelja izraziti zabrinutost'

Ako se usvoje zakonske izmjene koje planira Ministarstvo zdravstva, cjepivo protiv HPV-a postat će obvezno kroz 2027. godinu za školarce u dobi od 14 do 15 godina. Zakon će proći kroz javno savjetovanje pa će svaki građanin moći dati svoj komentar na planiranu izmjenu. Najčešća vrsta karcinoma koju HPV uzrokuje je rak vrata maternice, od kojeg godišnje u prosjeku u Hrvatskoj umire između 120 i 130 žena.

Danas postoji više od 150 različitih tipova Humanog papiloma virusa (HPV), a neki od njih mogu dovesti do određenih tipova raka ili drugih bolesti, kao što su spolne bradavice. Infekcija često nema nikakvih simptoma, a zaražena osoba može zaraziti drugu osobu čak i kada nema znakova bolesti. Od karcinoma uzrokovanih HPV-om najčešći je rak vrata maternice.

Ministarstvo planira uvesti obvezno cijepljenje protiv HPV-a

U Hrvatskoj cjepivo protiv HPV-a nije obvezno, nego na dobrovoljnoj bazi, registrirano je za primjenu od 9. godine starosti, a besplatno je za mlade do 25. godine života. Ministarstvo zdravstva sada ga planira uvesti kao obvezno za školarce.

– U drugom kvartalu 2026. godine očekuje se donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Na prijedlog epidemiološke struke, predviđa se uvođenje obveznog cijepljenja protiv HPV-a za djevojčice i dječake u dobi od 14 do 15 godina. Prije donošenja, Zakon će biti dostupan u javnom savjetovanju kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje komentare i prijedloge, kažu za srednja.hr iz Ministarstva zdravstva.

Ističu da su se na na uvođenje obveznog cijepljenja protiv HPV-a kako bi zaštitili zdravlje i živote budućih generacija.

– Unatoč značajnom napretku u proteklih petnaestak godina u podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju bolesti te o važnosti cijepljenja protiv HPV-a, žene u Hrvatskoj i dalje obolijevaju i umiru od raka vrata maternice. Posljednjih desetak godina godišnje oboli oko 300 žena, dok između 120 i 130 žena izgubi život. Prema podacima iz 2024. godine, od raka vrata maternice umrlo je 98 žena, od kojih je trećina bila mlađa od 60 godina. Ove brojke jasno pokazuju da imamo prostora za napredak te da je uvođenje obveznog cijepljenja logičan daljnji korak u zaštiti javnog zdravlja, ističu iz Ministarstva zdravstva.

Plan je da cjepivo protiv HPV-a postane obvezno tijekom 2027. godine

Cijepljenje bi, dakle kao i dosada, bilo predviđeno za djevojčice i dječake u dobi od 14 do 15 godina, a provodilo bi se u dvije doze, s razmakom od šest do dvanaest mjeseci. Također bi se nastavilo takozvano ‘catch-up’ cijepljenje za srednjoškolce i mlade do 25. godine.

– Prema planu zakonodavnih aktivnosti, zakonska odredba o obveznom cijepljenju protiv HPV-a stupila bi na snagu tijekom 2027. godine, navode iz Ministarstva.

A kakav je odaziv na dobrovoljno cijepljenje među mladima? Iz Ministarstva ističu – Hrvatska bilježi relativno dobru procijepljenost.

– Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, najmanje jednu dozu cjepiva primilo je 54,8 posto djevojčica i 38,9 posto dječaka iz generacije rođene 2009. godine. Ipak, to je još daleko od ciljeva koje je postavila Svjetska zdravstvena organizacija – procijepljenost iznad 90 posto, 70posto žena uključenih u preventivne preglede te 90 posto pravodobno liječenih žena s promjenama. Kombiniranjem kvalitetne edukacije, preventivnih pregleda i cijepljenja možemo znatno smanjiti pojavu bolesti, naglašavaju iz Ministarstva zdravstva.

S obzirom na promjenu društvene klime oko bilo kakve vrste cijepljenja nakon pandemije koronavirusa, pitamo Ministarstvo i očekuju li pobunu roditelja protiv uvrštavanja ovog cjepiva na listu obveznih i kako odgovaraju onima koji su skeptični oko toga.

– Svjesni smo da će dio roditelja izraziti zabrinutost. Istovremeno, već sada mnogi roditelji podržavaju cijepljenje protiv HPV-a i svjesni su njegovih prednosti. Naš je cilj dodatno educirati i informirati sve roditelje te povećati zdravstvenu pismenost. Želimo Hrvatsku bez raka vrata maternice i drugih sijela raka povezanih s HPV-om – to je cilj koji možemo postići samo zajedničkim trudom i razumijevanjem važnosti prevencije, poručili su iz Ministarstva zdravstva.