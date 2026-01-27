Učenici laserima 'mašu' i po razredu: 'Drugi zabrinuto javljaju roditeljima pa dolaze u bolnicu'

Laserima ‘mašu’ gledatelji na utakmicama kada golmanu pokušavaju onemogućiti obranu, prodavači na štandovima dok ljeti pokušavaš šetati rivom, pa čak i – djeca u učionicama. Nakon što je dvoje djece u nekoliko dana zbog korištenja lasera oslijepilo na jedno oko, obratili smo se Mirjani Bjeloš iz Klinike za očne bolesti pri KB Sveti Duh. Nije rijetkost da im djeca stižu u ordinaciju jer se netko u razredu poigrao laserom, a opasnosti, kaže, nisu svjesni ni oni ni roditelji.

Proteklih dana u Hrvatskoj se govori o dvojici dječaka, uzrasta 12 i 13 godina, koji su u razmaku od svega nekoliko dana oslijepili na jedno oko zbog toga što su mrežnicu oštetili laserom. Odgovor na pitanje što se točno događa kada se laserska zraka uperi u oko potražili smo u Klinici za očne bolesti pri Kliničkoj bolnici Sveti Duh, a Voditeljica Referentnog centra MIZ-a za dječju oftalmologiju i strabizam Mirjana Bjeloš istaknula je da opasnosti nisu ni djeca ni roditelji.

Djeca se ‘igraju’ laserima, i to u školi

Kako kaže, više su puta svjedočili situacijama u kojima djeca stižu u bolnicu jer su se kolege iz razreda ‘igrali’ laserom.

– Nama su sad zaista učestale takve ozljede, u roku od par dana javilo se dvoje djece, međutim i ranije su nam se javljali, nije bila rijetkost da su roditelji dovodili djecu jer se netko u razredu igrao laserom. Dijete je bilo zabrinuto i javilo to roditeljima pa su ih doveli na pregled, upozorava Bjeloš koja je o tome pisala i za portalzdravlje.hr.

Objašnjava da se energija laserske zrake, ako se uperi u oko, apsorbira na očnom dnu, gdje se nalazi naša mrežnica.

– Mrežnica je direktni izdanak mozga te nastaje toplinska ozljeda koja rezultira trajnim ožiljkom, kojeg mi ne možemo regenerirati. Takva ozljeda ostaje trajna, doživotna. U ovim slučajevima djeca su lasersku zraku uperila direktno u svoj najvažniji centar vida, žutu pjegu. To je dio oka koji nam omogućuje razlikovanje najfinijih detalja, čitanje, pisanje, sve najsitnije detalje koje ljudsko oko može razlikovati, objašnjava Bjeloš.

‘Nemojte davati lasere djeci u ruke, čak ni one najmanje snage’

Iako na laserima inače postoji deklaracija, u ovom slučaju je uopće nije bilo.

– Klasu lasera koja je bila napisana ne možemo pronaći nigdje u međunarodnoj klasifikaciji lasera, naglašena je bila snaga, međutim to roditelj ne mora znati, a ta količina laserske snage od 100 milivata je nešto što se zapravo koristi u medicini kada namjerno želimo zbog patoloških stanja izazvati ožiljke, pojašnjava Bjeloš.

Dodaje da nije isto ni je li laser zeleni ili crveni. Crvene lasere, kaže, češće koristimo na prezentacijama, upravo jer su oni manje štetni za ljudsko oko. Naše oko najosjetljivije je na zelenu boju te se puno jače oštećenje razvija tim laserom. Laseri su, ističe, sve dostupniji, pogotovo preko interneta. Stoga je važno da roditelji pripaze na nekoliko detalja.

– Prije svega treba obratiti pažnju na deklaraciju proizvoda, o kojoj god igrački da se radi, ne samo laseru. Postoje deklaracije na kojima piše godina kada je nešto u redu dati djetetu. Što se tiče lasera, njima nikako nije mjesto u dječjoj ruci. Nikako davati djeci laser u ruke, čak i kada je najmanje snage, ima vremena kada će dijete koristiti laser za prezentacije, ali dok traje faza njihovog djetinjstva, neka provode svaki dan dva sata na dnevnom svijetu, jer to je preporuka i znanosti i svjetske zdravstvene organizacije. To je ono što najviše mogu napraviti i za svoj socijalni razvoj, ali i za razvoj vida, zaključuje Bjeloš.