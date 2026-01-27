U Zagrebu otvoren novi prostor savjetovališta za mlade: 'Pomoć onima koji se nađu u ulozi žrtve i počinitelja'

Savjetovalište Luka Ritz dobilo je novi prostor u Našičkoj u Zagrebu. Triput je veće od dosadašnjeg prostora, pa centar ima mogućnost zaposliti nove djelatnike. Savjetovalište provodi individualna i grupa savjetovanja te timske obrade u kojima stručnjaci procjenjuju je li korisnika potrebna pomoć.

Savjetovalište ‘Luka Ritz’ dobilo je novi prostor u Našičkoj 5 u Zagrebu. Riječ je u ustanovi koja pruža savjetovanja i psihosocijalnu podršku mladima te procjenjuje djecu i mlade u riziku za razvoj problema u ponašanju.

Novi prostor veličine je 393 kvadrata, što je gotovo dvostruko veće od dosadašnjeg prostora s kojim je savjetovalište raspolagalo. Od svog otvaranja 2017. godine, centar je postao jedna od glavnih gradskih ustanova za prevenciju vršnjačkog nasilja.

Centar provodi i telefonska i online savjetovanja

Prošle godine centar je pružio usluge 2.800 korisnika, dvostruko više nego pretprošle. Savjetovalište je odabrano i za provoditelja UNICEF-ova programa ‘Za sigurno i poticajno okruženje u školama’, kojim je danas obuhvaćeno 26 zagrebačkih osnovnih škola.

– Otvaranjem novog prostora dodatno osnažujemo rad Centra Luka Ritz kao središnjeg gradskog mjesta za podršku djeci, roditeljima i školama, jer je njihov rad ključan u prevenciji vršnjačkog nasilja i pružanju ciljane stručne pomoći svima onima koji se nađu u ulozi žrtve ili počinitelja, rekao je na otvaranju gradonačelnik Tomislav Tomašević.

U Centru se provode individualna i grupna savjetovanja, u kojima sudjeluju socijalni pedagozi, psiholozi i socijalni radnici. Centar također provodi telefonska savjetovanja dostupna na broj 01 647 0050 od 9 do 15:30, a može im se javiti i mailom na [email protected].

Centar će zaposliti još pet osoba

Uz savjetovanja Centar provodi i timske obrade korisnika u kojima se stručnjaci upoznaju s korisnikom te na temelju razgovora određuju korisnikove potrebe i potencijalne rizike. Pojedinačna mišljenja članova multidisciplinarnog tima sintetiziraju se u nalaz i mišljenje, s preporukom za daljnja postupanja. Ako je potrebno nakon timske obrade korisnika se može uputiti na daljnju obradu u zdravstvenu ustanovu, na primjer kod pedijatra ili psihijatra.

– Proračunska sredstva za rad Centra u 2026. godini povećana su za 50 posto, a broj zaposlenih povećat će se sa 16 na 21. Istodobno, Grad Zagreb u 2026. godini povećava ukupna sredstva za borbu protiv vršnjačkog nasilja za 40 posto. Uskoro započinje i provedba edukacijskih radionica za roditelje, zaposlene u školama i organizacije civilnog društva, a tijekom godine planira se i istraživanje potreba stručnih suradnika u vrtićima i školama, koje će biti temelj za novi Akcijski plan prevencije vršnjačkog nasilja do 2029. godine, najavila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Glasat će se o promjenama Nagrade Luka Ritz

U Gradskoj će se skupštini ovog četvrtka raspravljati o Nagradi Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, koju Grad Zagreb dodjeljuje učenicima koji promiču toleranciju te humano i nenasilno ponašanje. Dobitnike su do sad mogle predložiti samo škole i učenički domovi, a pred Gradskom skupštinom naći će se prijedlog u kojem stoji da bi dobitnike nagrade trebale moći predlagati i građani i udruge.

Prijedlozi za nagradu zaprimat će se u ožujku. Nagrada se obično dodjeljuje 12. lipnja na dan smrti Luke Ritza, 18-godišnjeg maturanta kojeg su huligani na smrt pretukli. Nagrada uključuje jednogodišnju stipendiju za jednog učenika osnovne i jednog učenika srednje škole.

Ako si žrtva zlostavljanja ili misliš da se ono događa nekome koga poznaješ, slučaj možeš prijaviti policiji putem aplikacije Red Button na ovoj poveznici. Ukoliko hitno trebaš pomoć ili intervenciju policije, nemoj slati poruku putem ove aplikacije – umjesto toga odmah nazovi policiju na broj 192 ili obavijesti odraslu osobu u koju imaš povjerenje da nazove policiju ili s tobom dođe u najbližu policijsku postaju gdje možeš zatražiti pomoć policije.

Ako ste žrtva nasilja ili zlostavljanja, bilo obiteljskog, vršnjačkog ili od strane treće osobe možete se javiti i Hrabrom telefonu na 116 111 (za djecu), odnosno na 0800 0800 (za mame i tate). Informacije o postupku prijave možete dobiti na besplatnoj i anonimnoj liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja na 116 006 koja je otvorena svaki dan od 0 do 24 sata. Potonja, napomenimo, radi samo s odraslima.

U slučaju da vi ili netko koga znate ima suicidalne misli ili je žrtva cyberbullinga i druge vrste nasilja, možete se obratiti psihološkom centru TESA. Psihološko savjetovanje je dostupno putem telefona za psihološku pomoć na 01 48 28 888 svakog radnog dana od 10 do 22 sata.