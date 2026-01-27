Roditelji ne zovu samo fakultete: Umjesto budućih ročnika u vojsku mailove šalju - mame

Nedavno su započeli pregledi za obvezni temeljni vojni rok, a nulta generacija mladići su rođeni 2007. godine, dakle, 19-godišnjaci. Popriličnu buru u javnosti izazvali su proteklih mjeseci slučajevi u kojima roditelji studenata zovu fakultete umjesto studenata ili maturanti s roditeljima dolaze na upise. Sada i iz MORH-a navode da im najmanje mailova stiže od budućih ročnika, a uglavnom se javljaju – zabrinuti roditelji.

U Hrvatsku se vratio obvezni vojni rok, a liječnički pregledi za njega započeli su prošlog tjedna u Splitu i Zagrebu. Nulta generacija su uglavnom maturanti, mladići koji ove godine pune 19. godina, a neki od njih otkrili su nam kako im je protekao pregled. Zanimljivo, i u ovom slučaju dolazi do slične pojave kao i kod upisa na fakultete – umjesto budućih ročnika s upitima se MORH-u najčešće javljaju – roditelji.

– U pravilu mi vrlo malo zaprimamo e-mailova od mladića koji jesu budući potencijal Hrvatske vojske i djevojaka koje će se, naravno, dragovoljno priključiti. Uglavnom su to zabrinuti roditelji, najviše mame. No, ja mislim da nećemo imati problema, dakle, mi se nećemo baviti mamama, mi ćemo se baviti mladićima i djevojkama koji će biti na temeljnom vojnom osposobljavanju, ispričao je djelatnik MORH-a.

Podsjetimo, o sličnoj pojavi u kojoj roditelji preuzimaju inicijativu umjesto maturanata, pisali smo ljetos. Tako je zagrebački Stomatološki fakultet, jedan od poželjnijih među izvrsnim učenicima, maturante upozorio da na upise dođu bez roditelja. Uoči ove akademske godine i Fakultet političkih znanosti morao je zamoliti roditelje da – ne zovu, ne šalju mailove i da ne dolaze osobno na fakultet u ime studenata tog fakulteta.

Inače, MORH je već objavio kako će izgledati prvi dan vojnog roka. Nakon upisa slijedi šišanje, a zatim će mladići na učenje pravila obuke. Ništa od korištenja mobitela tijekom vježbi pucanja, no ročnici će ih smjeti koristiti u vojarni, o čemu više možete čitati ovdje. Dakako, po pitanju obveznog vojnog roka moguć je i priziv savjesti. Ustav Republike Hrvatske jasno navodi da je on dopušten ‘onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u oružanim snagama’. Kako ostvariti pravo na priziv savjesti možete doznati na poveznici.