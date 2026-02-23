Što sve studenti neće napraviti da izbjegnu obaveze? Pojavili se novi alati za varanje

Neki studenti napravit će sve kako bi izbjegli uložiti malo svog truda, a već neko vrijeme dostupni su im i alati za ‘humanizaciju’ teksta. Baš kao što i zvuči, riječ je o alatima (paradoksalno umjetne inteligencije) koji prepravljaju tekst, koji je pisao neki drugi AI, tako da izgleda prirodnije, odnosno kao da ga je napisao čovjek. Međutim ovi alati nisu savršeni, a najsigurnija i najpoštenija opcija svakako je da tekst napišete sami.

Zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva nedavno je objavio vodič za studente o korištenju umjetne inteligencije. U vodiču jasno objašnjavaju što je dopuštena, a što ne. Naime studenti FER- a mogu koristiti AI i na nekim ispitima, a dopušten im je i prilikom pisanja radova, ali moraju navesti da su ga koristili i čuvati čitav ‘razgovor’ s alatom koji su koristili. Štoviše, u vodiču stoji da će studenti koji izbjegavaju upoznati se s AI-jem biti nespremni za uvjete suvremenog tržišta rada.

I na nekim drugim fakultetima profesori su sastavili slične vodiče, međutim na velikom broju upotreba AI-ja u radovima je i dalje tabu. Sva javna visoka učilišta u Hrvatskoj mogu koristiti softver Turnitin koji provjerava je li radove pisala umjetna inteligencija. Međutim softver nije potpuno pouzdan te ponekad može dati lažne pozitivne i negativne rezultate.

Tako rad koji je netko napisao sam može proglasiti djelom AI-ja, a tekst koji je zapravo napisao softver može proći ispod softverskog radara. Alat je dostupan i studentima pa sami mogu provjeriti kako sustav deklarira njihov rad. Licenca omogućuje neograničen broj provjera za sve upisane studente.

Što su alati za ‘humanizaciju’ teksta?

Studenti koji koriste umjetnu inteligenciju za pisanje radova stoga mogu unaprijed znati da će softver prepoznati što su napravili (odnosno što nisu oni sami napravili), pa će znati da ga moraju izmijeniti. Neki su pak toliko lijeni da će za pomoć ponovno upitati umjetnu inteligenciju, jer naime postoje softveri za ‘humanizaciju‘ teksta.

Riječ je o alatima umjetne inteligencije koji ‘korigiraju’ tekst koji su napisali njihovi AI kolege, tako da izgleda kao da ga je pisao čovjek. To uglavnom znači da će alat zamijeniti neuobičajene ili odviše formalne izraze, kojima je umjetna inteligencija sklona, ‘prirodnijim’ izrazima. Neki alati namjerno dodaju zatipke, jer ih umjetna inteligencija inače gotovo nikad ne čini. Također alati se rješavaju oblikovanja teksta karakterističnog za AI, na primjer notornih dugih povlaka koje ChatGPT obožava.

Činite si medvjeđu uslugu

Na tržištu su dostupni deseci alata za humanizaciju teksta, a neki od najpopularnijih su StealthGPT, WriteHuman, Undetectable.ai, HIX Bypass i QuillBot. Međutim ni jedan od tih alata nije sto postotno djelotvoran. Podsjećamo, alati čak i tekstove koje su u potpunosti pisali ljudi nekad označe kao djelo AI-ja. To se češće događa kod tekstova čiji autor nije izvorni govornik jezika ili kod tekstova koje su pisali neurodivergentni autori.

Najbolja metoda da tekst prođe Turnitinovu provjeru je, naravno, da rad napišete sami. Pri istraživanju svakako vam može pomoći umjetna inteligencija, ali nemojte joj dopustiti da rad piše za vas. Naime ako koristite AI bez provjere, lako se može dogoditi da preuzmete tuđe misli i plagirate nečiji rad, a da toga niste ni svjesni. AI jako brzo čita tekst i iz njega kroji slične rečenice, ali ne razmišlja kreativno niti zaključuje kao čovjek.

Uz to što ne zna što je plagiranje, AI je sklon i ‘halucinacijama’ pa bi se u vašem radu mogli pojaviti podaci koji nemaju veze sa stvarnošću. Ako koristite AI za pisanje završnog rada vjerojatno si činite medvjeđu uslugu, a korištenje AI-ja za ‘humanizaciju’ teksta dodatan je pokazatelj lijenosti.