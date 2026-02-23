Novac koju mu je poklonio grad nagrađivani redatelj preusmjerava srednjoškolcima: Učit će o prizivu savjesti

Igor Bezinović, redatelj dokumentarca ‘Fiume o morte’ nastavlja svoju antimilitarističku priču. Nagradu grada u iznosu od 10.000 eura usmjerit će u organizaciju antiratnih radionica na kojima će srednjoškolci učiti o prizivu savjesti i militarizaciji društva. Radionice se organiziraju u suradnji s Centrom za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, Centrom za mirovne studije i Udrugom Delta.

Film ‘Fiume o morte!’ redatelja Igora Bezinovića u siječnju je osvojio Europsku nagradu za najbolji dokumentarni film. Tim povodom Grad Rijeka Bezinoviću je uručio novčanu nagradu u iznosu od 10.000 eura, a on ju je odlučio potrošiti na organiziranje antiratnih radionica u riječkim srednjim školama.

Bezinovićev film istražuje razdoblje okupacije Rijeke pod čizmom talijanskog vojskovođe Gabrielea D’Annunzija. Annunzio, koji je Rijekom vladao od rujna 1919. do prosinca 1920. godine, bio je jedan od uzora fašističkom vođi Benitu Mussoliniju, a njegova vlast kvarnerskim gradom bila je obilježena vojnim paradama i fašističkim pozdravima.

‘Bitno je u našem zavičaju razvijati antiratni sentiment’

Bezinović svoju antimilitarističku poruku nastavlja financiranjem programa koji će učenicima srednjih škola približiti značenje militarizacije društva i educirati ih o prizivu savjesti. Radionice će se održati tijekom travnja i svibnja u suradnji Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, Centra za mirovne studije i Udruge Delta.

– Iz grada sam u kojem je britanski industrijalac Robert Whitehead prvi proizvodio torpedo, iz grada koji je bio bombardiran u Prvom svjetskom ratu, koji je između dva svjetska rata bio pod fašističkim režimom, iz grada čija su luka, brodogradilišta i tvornice bile razorene u Drugom svjetskom ratu, iz grada i regije gdje je u devedesetima zbrinuto oko 40.000 prognanika i izbjeglica iz Hrvatske i BiH. Stoga smatram da je danas bitno u našem zavičaju razvijati antiratni sentiment i antiratnu zajednicu te svijest o tome da u Rijeku opet dolaze oligarsi i vojni industrijalci koji od ratova itekako osobno profitiraju. Također, smatram da je u današnje vrijeme, kada se u Hrvatsku uvodi obvezno služenje vojnog roka, bitno srednjoškolce upoznati s njihovim pravom na priziv savjesti i na civilno služenje vojnog roka, poručio je Bezinović za ArtKvart.

Kreće javljanje srednjim školama

Predstojnik Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci Marko Kovačić smatra da bi Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija trebali javno podržati ovu inicijativu. Za ArtKvart je poručio da će projekt potaknuti i druge gradove i županije na organizaciju sličnih edukativnih aktivnosti.

Organizatori će se u narednom razdoblju javiti ravnateljima riječkih srednjih škola kako bi dogovorili održavanje radionica. Predviđeno je da budu organizirane za sve razrede maturanta, a cilj je pružiti im informacije o opcijama za vojni rok. Inicijativa također promovira mir i nenasilje i stavlja naglasak na važnost odluke.

Podsjetimo, Mreža mladih Hrvatske izradila je priručnik o prizivu savjesti, na koji se mladići mogu pozvati ako iz vjerskih, moralnih ili filozofskih razloga ne žele ići na osposobljavanje u vojarnu. Sve o prizivu savjesti možete doznati u kratkom videu kojeg smo snimili, a objasnili smo i koje su alternative obuci u vojarni.