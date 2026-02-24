'Smatram se krivim, žao mi je': Osuđen vozač hitne koji je pregazio troje učenika

U lipnju 2023. vozač hitne pregazio je troje učenika na Bundeku u Zagrebu, prilikom proslave kraja nastave. Vozač je priznao krivnju i dobio godinu dana zatvora s petogodišnjim rokom kušnje.

Godinu dana zatvora s petogodišnjim rokom kušnje - kazna je to koju je dobio vozač Hitne pomoći koji je na proslavi posljednjeg dana škole vozilom udario troje učenika na Bundeku. Kako prenosi Jutarnji list, tijekom roka kušnje ne smije počiniti novo kazneno djelo jer će u protivnom u zatvor. Sud ga je proglasio krivim nakon što je i sam priznao krivnju. Mora platiti i 937 eura za dva obavljena vještačenja i sudski paušal, a s obzirom na to da se s kaznom složio, odmah postala i pravomoćna.

- Smatram se krivim i prihvaćam predloženu kaznu državnog odvjetništva. Žao mi je i kajem se jer su djeca stradala. Do svega je došlo zbog spleta okolnosti. Želim još samo reći da ja više ne radim kao vozač u Hitnoj, već sam raspoređen na drugo radno mjesto svojom voljom. I više nemam namjeru voziti kola hitne pomoći upravo radi tog događaja, rekao je na Općinskom sudu u Novom Zagrebu.



Podsjetimo, nesreća se dogodila zadnjeg dana škole 21. lipnja 2023., kad su učenici diljem Hrvatske slavili zadnji dan nastave. Park Bundek u Zagrebu bio je prepun srednjoškolaca, a u jednom je trenutku u večernjim satima morala intervenirati Hitna pomoć koja je pružala liječničku pomoć maloljetnoj osobi zbog sumnje na intoksikaciju.

Kako prenosi Jutarnji, u presudi stoji da je vozač Hitne, lakomisleno smatrao da kretanjem vozila po travi prema kolniku za izlaz iz parka neće doći do štetnih posljedica za sigurnost mladih, od kojih su neki konzumirali alkohol, te je u dometu kratkih svjetala propustio uočiti da se troje maloljetnika nalazi na prostirci na travi, i to na njegovu putu kretanja.

Prednjim dijelom vozila naletio prvo na maloljetno dijete koje je ležalo na prostirci, a onda i na još dvoje tinejdžera koji su sjedili pokraj. Dvoje srednjoškolaca teško je ozlijeđeno – jedan je zadobio prijelom rebara i nagnječenje pluća uz krvarenje u trbušnu šupljinu, a drugo je dijete zadobilo razne podljeve te prijelom stidne i križne kosti. Treće je, pak, dijete prošlo s lakim ozljedama, prenosi Jutarnji.