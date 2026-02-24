Učenici i studenti dva dana u tjednu imaju priliku besplatno prošetati Botaničkim vrtom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. On je svoja vrata ponovno otvorio u ponedjeljak.

Nakon zimske stanke, Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu ponovno je otvorio svoja vrata za posjetitelje. Dobra vijest za učenike i studente jest što je za njih ponedjeljkom i utorkom tijekom školske i akademske godine ulaz besplatan, a isto je i s umirovljenicima. Radno vrijeme Botaničkog vrta u veljači je ponedjeljkom i utorkom od 9 do 14:30 sati, a ostale dane, uključujući subotu i nedjelju, od 9 do 16 sati.

Proljetnice uranile

Iz Vrta kažu da iako možemo očekivati još hladnih dana, pa čak i snijeg, proljetnice su nas već odlučile iznenaditi svojim ranim pojavljivanjem: osim očekivanih žutih cvjetova ozimica, pojavile su se visibabe, šafrani, jaglaci, kukurijeci…

- Stoga smo ubrzali osnovne pripremne radove čišćenja staza i nasada, kako bismo vam omogućili da dođete uživati u dašku proljeća i bogatstvu naših zbirki samoniklog bilja hrvatske flore, poručili su iz Vrta.

Uklanjanje stare bukve

Otvorenje je planirano još početkom veljače, ali je odgođeno zbog lošeg vremena. Dodaju i da su morali pristupiti uklanjanju stare bukve uz sistematsko polje, čije se deblo raspucalo u starom, lošem srastu triju debalaca prošle jeseni: nakon mjeseci analiza i planova za sanaciju, pokazalo se da se ne može zadovoljiti osnovni uvjet sigurnosti za posjetitelje.

- Nakon orezivanja, ostatak debla privremeno će poslužiti za osiguravanje susjednog primjerka 'tužne' bukve, a kroz godinu dana pristupit ćemo uređenju prostora i sadnji novog primjerka kultivara bukve, zaključili su iz Vrta.