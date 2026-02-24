Učenik Luka u svom zanimanju koristi - peglu: 'Smjer je dinamičan, dobre su plaće'

Učenik Luka Kušterbajn iz Srednje škole Vrbovec ispričao nam je kako izgleda školovanje za instalatera grijanja i klimatizacije. Objasnio je i zašto voli taj smjer i zašto bi ga drugi trebali upisati.

Najdraži predmet mu nije Tjelesni, nego Tehnologija klimatizacije i grijanja. Učenik Luka Kušterbajn školuje se za instalatera grijanja i klimatizacije u Srednjoj školi Vrbovec, a mi smo ga sreli na Zagrebačkom obrtničkom sajmu.

Ondje su škole preko svojih učenika predstavljale svoje strukovne programe i što u njima sve rade. Luka nam je detaljno objasnio kako izgleda njegov smjer i što sve može s tim programom raditi.

- U najvećem slučaju radimo servisiranje bojlera, zamjena radijatora, montaža klime. Od strukovnih imamo predmet Tehnologiju klimatizacije i grijanja. To mi je najdraži predmet jer na njemu sve učimo, materijale, što se i kako radi, rekao nam je Luka.

Zatim nam je pokazao kako izgleda i što sve mogu s alatom kojeg zovu - pegla. Naveo je i kako praksu uglavnom odrađuju na većim gradilištima.

- S njom spajamo PPR cijevi. To se brzo suši tako da moramo biti brzi i precizni. Sve iz prve mora biti. Na praksi radimo veće zgrade. recimo Paromlin, Rebro. Smjer je dinamičan, uvijek si u pokretu, zanimljivo je spajati sve to, kao lego puzzle. Jako zanimljiv posao, svašta se nauči, dobre su plaće, ispričao nam je učenik Luka.

Kako izgleda alat koji Luka koristi u svom zanimanju možete pogledati u videu na ovoj poveznici.

https://www.youtube.com/shorts/spru40-Kq8Y