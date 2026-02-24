Kako izgleda jedan dan na FER-u? Ovaj profesor otkriva ono što brucoši najčešće ne znaju

Tomislav Jagušt, profesor FER-a i trenutačni prodekan za studente, u podcastu je dao pregled studentskog života na tom faksu te predstavio novu aktivnost Postani FER-ovac na jedan dan.

Tomislav Jagušt, poznati popularizator znanosti, jedan od omiljenih profesora među studentima FER-a i trenutačni prodekan za studente, gost je nove epizode Podkista.

U razgovoru donosi pogled na život iza kulisa studentskog života te predstavlja novu aktivnost Postani FER-ovac na jedan dan, inicijativu Fakulteta elektrotehnike i računarstva kojom srednjoškolci dobivaju priliku doživjeti autentičan dan studenta FER-a – razgovarati sa budućim kolegama i nastavnicima, čuti njihova iskustva, ali i doživjeti možda najvažniji dio svakog studentskog dana - pojesti ručak u studentskoj menzi!

Događaj će se održati u petak, 27. veljače, s početkom u 9 sati, a osmišljen je kako bi zainteresiranim učenicima omogućio da iz prve ruke dožive kako izgleda jedan dan na FER-u.

Zbog ograničenog broja mjesta, prijava je obavezna putem poveznice.

Od profesora čujte kako je studirati na FER-u

Razgovor s profesorom Jaguštom u Podkistu donosi iskren i koristan uvid u studentsko iskustvo, od prvih odluka o odabiru fakulteta do izazova s kojima se susreću brucoši i prilika koje im se otvaraju tijekom studija i nakon njega. Poseban naglasak stavljen je na snažnu povezanost FER-a s industrijom i širok spektar karijera kojima se FER-ovci danas uspješno bave.

Kao jedan od voditelja FER-ovog projekta ŠUZA, dugogodišnji organizator Dana otvorenih vrata FER-a te voditelj i predavač na nebrojenim radionicama za učenike osnovnih i srednjih škola, doc. dr. sc. Tomislav Jagušt već godinama nadahnjuje nove generacije da zakorače u svijet znanosti i tehnologije, strpljivo i predano približavajući složene ideje na razumljiv, pristupačan i motivirajući način.

Pogledajte novi Podkist i doznajte kako nastaju FER-ovi poplarnoznanstveni projekti, zašto je važno da učenici na vrijeme upoznaju studij koji razmatraju i kako izgleda prijelaz iz srednje škole u akademsko okruženje.