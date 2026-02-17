Na ovaj šalabahter iz Kemije nisu se naljutili čak ni nastavnici: Olakšat će vam učenje

‘Ti i ja smo poput protona i elektrona – neodoljivo privučeni jedno drugome’ samo je jedna od ljubavnih poruka koje su u duhu Valentinova, ali u kombinaciji s Kemijom, smislili učenici III. gimnazije Split i nasmijali sve. Ako želite iznenaditi partnera ili partnericu koji obožavaju prirodoslovne znanosti, jednostavnije naučiti ili samo ponoviti gradivo iz ovog predmeta, spremite si ovaj plakat. Valentinovo i Kemija itekako mogu ići ruku pod ruku, a u porukama poput ‘ljubav između nas je poput spontane reakcije – ne treba joj dodatna energija’ pronaći ćete sve. Toplu riječ za bolju polovicu i ‘šalabahter’ za baratanje znanjem.
