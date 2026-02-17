FOTO Najbolja maska ovog fašnika: Dobro pogledajte, ovo nisu učenici

Tko je rekao da se samo učenici maskiraju za maškare? Ovogodišnjeg fašnika nastavnici Osnovne škole August Cesarec Špišić u Bukovici također su se maskirali i to u – učenike! Sve što im je trebalo za masku je široka hudica s kapuljačom, tajice ili trenirka, mobitel u rukama i to je to. Neki su si dali ekstra truda pa su nabavili i perike, a škola se na svom Facebook profilu pohvalila kako su danas dobili novi razred – 8.c. Kako su izgledali sa svojim ‘maskama’, pogledajte na fotografijama niže.
