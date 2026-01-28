Knjižnica objavila papirić koji je dijete zaboravilo u knjizi: Rastopit ćete se kad vidite što piše

Iz Knjižnica grada Zagreba (KGZ) na Facebooku su objavili fotografiju papirića koji je djetetu ostao u knjizi koju je knjižnica dobila na dar. Riječ je o popisu ‘stvari koje moram kupiti za Uskrs mami i sestri’. Kako kažu iz KGZ-a, nerijetko na poklon dobivaju knjige iz kućnih biblioteka i nerijetko u tim knjigama nailaze na papiriće – popise za kupnju, iskorištene tramvajske karte, plaćene i neplaćene račune, listiće od lutrije… Ali rijetko naiđu na nešto ovoliko dražesno. Za kraj dodaju – ‘nadamo se da je mama ipak dobila miris’!
