Učenicima iz Rijeke stigla čestitka kralja Charlesa III.: 'Lijepa gesta se uvijek isplati'

Učenici riječke Osnovne škole Podmurvice u prosincu su ručno izrađivali božićne čestitke, a jednu od njih uz poruku su uputili i Charlesu III., kralju Ujedinjenog Kraljevstva. Dva mjeseca s nestrpljenjem su iščekivali odgovor i dočekali ga – iz Buckinghamske palače ovih je dana i njima stigla poruka. Kralj Charles III. potpisuje čestitku u kojoj stoji da je dirnut njihovom porukom, izrazio je nadu u to da su imali miran Božić i učenicima zaželio dobro u novoj godini. ‘Ovaj poseban događaj zasigurno će im ostati u lijepom sjećanju kao jedinstveno iskustvo i potvrda da se trud i lijepa gesta uvijek isplate’, poručili su iz riječke osnovne škole.
