Kako izgleda studij agronomije u praksi?

Studiranje na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ne znači samo učenje iz knjiga i skripti. Mnogi studenti znanje stječu izravno na terenu, na poljoprivrednim površinama svojih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ova). Upravo u takvim stvarnim uvjetima mogu odmah primijeniti ono što su naučili na predavanjima i vježbama.

Ako su dodatno znatiželjni i motivirani, studenti se mogu okušati i u vlastitim istraživanjima, uz podršku profesora i znanstvenika s fakulteta. Tako testiraju nove ideje, uspoređuju različite načine proizvodnje i traže rješenja koja mogu unaprijediti njihovo buduće poslovanje.

Jedan od takvih primjera je student Mirko Budimlić, koji je na vlastitom gospodarstvu proveo istraživanje o utjecaju različitih sustava obrade tla u proizvodnji ozime pšenice. Mirko je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje obrađuje više od 70 hektara zemljišta, a većinu proizvodnje čini ratarstvo.

Po struci je magistar inženjer agronomije, završio je prijediplomski studij Biljne znanosti i diplomski studij Fitomedicina. Zanimalo ga je može li se proizvodnja pšenice učiniti bržom, učinkovitijom i ekonomičnijom. Zato je odlučio usporediti klasičnu obradu tla oranjem s obradom bez pluga, koristeći gruber – stroj koji rahli tlo do određene dubine.

Prije početka istraživanja savjetovao se s profesorima sa Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja, koji su mu pomogli u planiranju i provedbi istraživanja te obradi podataka.

Nakon žetve i statističke analize podataka, Mirko je dobio vrlo korisne podatke: utvrdio je razlike u vremenu potrebnom za obradu tla, potrošnji goriva, ali i u prinosu i kakvoći pšenice. Time je ostvario dva važna cilja – stekao je konkretno znanje koje može odmah primijeniti na svom OPG-u, ali je i naučio kako samostalno provoditi istraživanja i bolje razumjeti povezanost različitih čimbenika u poljoprivredi. Zanimljivo je i to da postoji mogućnost da se rezultati ovog istraživanja, u suradnji s profesorima, objave u stručnom ili znanstvenom časopisu.

Ovakvi primjeri pokazuju da je studij agronomije spoj znanosti, prakse i stvarnog života.