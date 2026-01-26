Sveučilište u Zadru organizira besplatne pripreme za maturu iz Hrvatskog jezika, Matematike i Psihologije

Maturantima će se na pripremama koje organizira Sveučilište u Zadru omogućiti temeljita obrada gradiva i ključnih ispitnih zadataka iz Hrvatskog jezika, Matematike i Psihologije. Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prijavu.

Sveučilište u Zadru organizira besplatne pripreme za maturu iz Hrvatskog jezika i Matematike. Zainteresirani maturanti mogu se prijaviti uz popunjavanje obrasca putem poveznice.

Iz Hrvatskog jezika planirano je 35 sati intenzivne pripreme (s početkom 2. ožujka 2026.), dok je za Matematiku planirano po 40 sati priprema za A i B razinu (s početkom od 23. veljače 2026.). Predavači su sveučilišni nastavnici s bogatim iskustvom.

Maturantima će se omogućiti temeljita obrada gradiva i ključnih ispitnih zadataka i pružiti prilika za postavljanje pitanja i rješavanja svih nedoumica. Broj prijava je ograničen, a prijave traju do 3. veljače 2026. Više informacija nalazi se na prijavnom obrascu kojem se može pristupiti putem poveznice: Pripreme za državnu maturu na Sveučilištu u Zadru 2026.

Pripreme za maturu iz Psihologije organizira Udruga studenata psihologije Kasper. Planirano je osam predavanja sa zasebnim cjelinama koje se pojavljuju na maturi. Te cjeline su: znanstveni temelji psihologije, percepcija, pamćenje i učenje, emocije i motivacija, inteligencija, ličnost i psihički poremećaji, razvojna psihologija te socijalna psihologija. Datumi, predavači i teme predavanja objavljeni su na Instagram profilu udruge.