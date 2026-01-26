Diplome FOI-jevcima dostupne su u Digitalnom registru diploma putem e-Građana

Od 4. srpnja 2025. Digitalni registar diploma, koji je dio Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO), povezan je sa sustavom e-Građani. Time je hrvatskim građanima, uključujući bivše i sadašnje studente Fakulteta organizacije i informatike, omogućen jednostavan i siguran pristup njihovim diplomama i drugim završnim ispravama u digitalnom obliku.

Digitalni registar diploma u uporabi je od 1. siječnja 2024. godine, a od tada su visoka učilišta obvezna izdavati diplome i dopunske isprave u tiskanom i digitalnom obliku te digitalne verzije pohranjivati u Registar. Paralelno se provodi i unos podataka o ranije izdanim diplomama i svjedodžbama iz razdoblja od 1984. do kraja 2023. godine.

Što se tiče Fakulteta organizacije i informatike, u Digitalni registar diploma trenutačno je upisano 7 .136 diploma prijediplomskih i diplomskih studija FOI-ja izdanih u razdoblju od 2008. do 2023. godine. Sve diplome izdane tijekom 2024. i 2025. godine automatski se evidentiraju u Registru. Fakultet trenutačno provodi aktivnosti na unosu diploma prijediplomskih i diplomskih studija izdanih prije uvođenja ISVU-a, kao i diploma poslijediplomskih studija.

Kao institucija koja predvodi digitalnu transformaciju u visokom obrazovanju, FOI kroz proces digitalizacije diploma koje do sada nisu bile uključene u informacijski sustav nastoji stvoriti cjelovitu i trajnu digitalnu arhivu svojih završnih isprava.

Digitalni registar diploma dostupan je putem kataloga e-usluga na portalu e-Građani, u području Odgoj i obrazovanje, kao i na mrežnoj stranici visokoobrazovanje.hr, gdje korisnici mogu provjeriti jesu li njihove diplome evidentirane u sustavu.

Razvoj sustava ISeVO nastavlja se pod vodstvom Srca, a njegov dovršetak planiran je do kraja 2026. godine. U izradi su dodatni moduli koji će ISeVO učiniti središnjim registrom ključnih podataka o visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.