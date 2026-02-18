Niste student, a zanima vas studiranje? Sveučilište u Zadru omogućilo svima slušanje nekih kolegija

Sveučilište u Zadru omogućilo je pohađanje dijela kolegija u ljetnom semestru svima koji imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu. Otvoreni kolegiji omogućuju stjecanje znanja i vještina polaznicima koji nemaju formalni status studenta. Cijena upisa je 100 eura, a umirovljenici plaćaju povoljniji iznos. Svim polaznicima koji uspješno izvrše sve predviđene obveze na kolegiju izdaje se potvrda o položenom kolegiju.

U povodu 630. obljetnice visokog obrazovanja u Zadru, Sveučilište u Zadru u ljetnom semestru otvara svoja vrata svim sugrađanima koji žele doživjeti život studenta i sjesti u studentske klupe! Kao kratke programe cjeloživotnog učenja svima zainteresiranima ponuđeni su kolegiji različitih tematika iz područja arheologije, ekologije, agronomije, ekonomije, pomorstva, filologije, književnosti, povijesti umjetnosti…

Otvoreni kolegiji omogućuju stjecanje znanja i vještina polaznicima koji nemaju formalni status studenta, s osobitim naglaskom na osobe treće životne dobi. Zainteresirani polaznici koji upišu otvorene kolegije ne stječu status studenta, ali su njihove obveze na kolegiju jednake kao i obveze studenata u redovitom statusu. Program mogu upisati polaznici koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu.

Svim polaznicima koji uspješno izvrše sve predviđene obveze na kolegiju izdaje se potvrda o položenom kolegiju, a onim polaznicima koji ostvare 80 % i više dolazaka na nastavu izdaje se potvrda o odslušanom kolegiju.

Cijena pohađanja kolegija iznosi 100 eura s PDV-om, za umirovljenike 26,55 eura. Moguće je odabrati više kolegija, pod uvjetom da se termini izvođenja nastave ne preklapaju. Ponudu i raspored otvorenih kolegija u ljetnom semestru akademske godine 2025./2026. možete pogledati ovdje i na stranicama Sveučilišta u Zadru.

Zainteresirani polaznici mogu doći osobno na upis u Odjel za kvalitetu i cjeloživotno učenje radnim danom od 10 do 12 sati (Rektorat, Mihovila Pavlinovića 1, 4. kat) ili ispuniti elektronički prijavni obrazac. Upisu je potrebno priložiti dokaz o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (na uvid).