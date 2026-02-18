Ne znaš što studirati? Rješenje može biti profesionalna orijentacija

Stres zbog izbora studija pogađa 7 od 10 maturanata. Otkrijte kako profesionalna orijentacija pomaže učenicima i studentima da razumiju svoje interese, donesu sigurne odluke o studiju ili karijeri i planiraju budućnost. IntegralEdu pruža stručnu podršku za upis na studij, te za upis u srednju školu.

Profesionalna orijentacija je strukturirani proces usmjeren na bolje razumijevanje vlastitih interesa, sposobnosti, vrijednosti i ciljeva kako biste mogli donijeti informirane i sigurne odluke o svojoj budućnosti – izboru studija, zanimanja ili karijere. To nije samo obična “preporuka”, nego ozbiljan korak u procesu planiranja obrazovanja i profesionalnog puta koji vas priprema za uspjeh u svijetu rada.

U praksi, profesionalna orijentacija uključuje kombinaciju savjetovanja, testiranja i istraživanja različitih opcija uz podršku stručnjaka poput obrazovnih savjetnika ili psihologa. Kroz ovaj proces dobivate jasniji uvid u sebe i u to koje mogućnosti za učenje i karijeru najbolje odgovaraju vašim sposobnostima i interesima.

Kako profesionalna orijentacija pomaže?

1. Pomaže vam da upoznate sebe

Prvi korak u profesionalnoj orijentaciji je razumijevanje vlastitih interesa, vrijednosti, snaga i sposobnosti. Upravo to pomaže da razumijete što vas stvarno motivira, u kojim područjima imate potencijal i koje vrste poslova bi vas mogle ispunjavati.

2. Olakšava donošenje važnih odluka

Proces orijentacije obuhvaća i stručne razgovore te standardizirane testove koji vam daju konkretne podatke o vašim sposobnostima i preferencijama. To znači da odluka o izboru studija ili zanimanja više nije temeljena samo na osjećaju ili tuđim savjetima, nego na provjerenim informacijama.

3. Smanjuje stres i neizvjesnost

Odabir pravog studija ili karijere jedna je od najvažnijih odluka u životu, ali može biti i vrlo stresna. Profesionalna orijentacija vam pomaže da smanjite tu neizvjesnost jer proces jasno identificira opcije koje odgovaraju vašim sposobnostima i interesima.

4. Pomaže u planiranju budućnosti

Kroz razgovore sa stručnjacima i rad na testiranjima, dobivate konkretne korake i strategije za svoj obrazovni i profesionalni razvoj – od izbora studijskih programa do razumijevanja koje vještine i iskustva trebate stjecati kako biste ostvarili ciljeve.

Tko može imati koristi od profesionalne orijentacije?

Profesionalna orijentacija posebno je korisna za:

učenike koji još nisu sigurni što i gdje žele studirati ,

, srednjoškolce koji se pripremaju za prijelaz u visoko obrazovanje,

studente koji razmatraju promjenu smjera,

sve koji osjećaju neizvjesnost oko svoje buduće karijere

World Education Fair 2026.

Za sve koji žele detaljnije informacije o profesionalnoj orijentaciji ili žele iz prve ruke saznati sve što je potrebno o studiju u inozemstvu, preporučujemo posjet World Education Fairu, najvećem sajmu obrazovanja u inozemstvu u regiji, koji se održava 7. ožujka u Hotelu International u Zagrebu, od 10:00 do 16:00 sati. Na sajmu će posjetitelji imati priliku razgovarati s predstavnicima sveučilišta i obrazovnim savjetnicima jedan na jedan, dobiti odgovore na sva pitanja, te sudjelovati u prezentacijama, radionicama i panelima, čime će dobiti sve potrebne informacije i smjernice za donošenje informiranih odluka o studiju u inozemstvu i profesionalnoj orijentaciji. Ulaz je besplatan, uz obaveznu registraciju na web stranici sajma.

Zaključak

U svijetu koje se brzo mijenja i u kojem su mogućnosti obrazovanja i karijere sve šire, profesionalna orijentacija daje vam jasnu perspektivu i samopouzdanje da donesete prave odluke. Kroz kombinaciju testiranja, savjetovanja i stručnog vodstva, ovaj proces nije samo pomoć u odabiru studija ili zanimanja – već i temelj za uspješan i ispunjen profesionalni život.

U IntegralEdu, savjetodavnoj agenciji za obrazovanje u inozemstvu, pružamo stručnu podršku u profesionalnoj orijentaciji za upis na studij, te za upis u srednju školu. Ako trebate pomoć ili savjet u planiranju svoje obrazovne i karijerne budućnosti, slobodno nam se obratite za besplatne konzultacije – tu smo da vas vodimo kroz svaki korak!