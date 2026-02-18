Objavljen program Konferencije Dani e-infrastrukture Srce DEI 2026

Objavljen je program i otvorene su prijave za konferenciju Dani e-infrastrukture Srce DEI 2026 koju organizira Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu. Konferencija će se održati 28. i 29. travnja 2026. godine u zgradi Sveučilišta u Zagrebu, Radoslava Cimermana 88. Program konferencije Srce DEI 2026 sadrži više od četrdeset izlaganja podijeljenih u osam tematskih blokova, trinaest radionica, jedanaest poster-prezentacija i dva pozvana predavanja.

– Ovogodišnje izdanje konferencije Srce DEI posebno je za nas, jer ćemo u okviru nje svečano obilježiti 55 godina djelovanja Srca. Tijekom dva dana bogatog programa predstavit ćemo novosti na uslugama, projektima i inicijativama Srca za akademsku i znanstvenu zajednicu ali i sa zajednicom pogledati u budućnosti i raspravljati o izazovima koji nas u njoj očekuju te razmjenjivati znanja i iskustva kako bismo što spremnije na njih odgovorili. Veselimo se ponovnom okupljanju korisnika naših brojnih usluga i sustava, istraživača, nastavnika, studenata, knjižničara, IT stručnjaka, čelnika ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja i svih zainteresiranih za daljnje unapređenje i digitalnu transformaciju znanosti i visokog obrazovanja, istaknuo je Ivan Marić, ravnatelj Srca.

– Odabirom raznovrsnih tema i sadržaja povećali smo dinamičnost konferencije u želji da, uz što više konkretnih primjera korištenja usluga i sustava Srca te praktični rad sa sudionicima, približimo Srce zajednici i omogućimo dublji uvid u naše usluge i sustave. Pozvana predavanja jasno pokazuju kako moderna znanost ne može bez resursa koje joj Srce stavlja na raspolaganje, te otvaraju prostor za daljnje rasprave o prednostima i posljedicama koje uzrokuje primjena naprednih digitalnih tehnologija u znanosti i visokom obrazovanju. Pored toga raspravljat ćemo o najnovijim trendovima i izazovima u područjima kao što su razvoj informacijskih sustava, primjene tehnologija naprednog računanja i umjetne inteligencije, digitalnih kompetencija nastavnika i istraživača, implementaciji otvorene znanosti i Europskom oblaku za otvorenu znanost, kibernetičkoj sigurnosti te mnogim drugim temama, izdvojio je dr. sc. Slaven Mihaljević, predsjednik Programskog odbora konferencije Srce DEI 2026.

Ovogodišnji program donosi novosti

Program konferencije je ove godine drugačiji od prethodnih godina i počinje u utorak 28. travnja paralelnim odvijanjem dva tematska bloka i tri radionice, a radni dio završit će pozvanim predavanjem „Od mikroskopa do superračunala: uloga infrastrukture u liječenju raka“ u kojem će prof. dr. sc. Iva Tolić predstaviti put od temeljnih bioloških procesa u stanici do suvremenih istraživačkih infrastruktura koje omogućuju njihovo razumijevanje i primjenu u medicini.

U tematskom bloku „Novosti u informacijskom krajobrazu znanosti i visokog obrazovanja“ sudionici će dobiti pregled najvažnijih iskoraka u infrastrukturi visokog obrazovanja i znanosti ostvarenih tijekom 2025. godine te planova za 2026. godinu.

Tematski blok „Napredno računanje i umjetna inteligencija u službi znanosti“ donosi prezentacije slučajeva korištenja resursa za napredno računanje Srca u različitim područjima znanosti. Blok je podijeljen u dvije vremenske cjeline, a bit će predstavljeni primjeri korištenja superračunala „Supek“, resursa za napredno računanje u oblaku „Vrančić“, klastera Padobran i platformi Jupyter i Galaksy u meteorologiji, otkrivanju lijekova ili novih materijala, akvakulturi i stočarstvu te primjeri izgradnje jezičnih modela i primjene alata otvorenog koda za umjetnu inteligenciju.

Upravljanje visokim učilištima u kontekstu ubrzanih promjena koje donosi digitalna transformacija postaje sve kompleksnije, a digitalne tehnologije predstavljaju ključan alat za unapređenje obrazovnih sustava, jer omogućuju transformaciju tradicionalnih praksi učenja i poučavanja. Tijekom bloka „Agilno upravljanje visokim učilištima u digitalnoj transformaciji“ raspravljat ćemo sa sudionicima koji su ključni elementi agilnog upravljanja u procesu digitalne transformacije te kako visoka učilišta prilagoditi potrebama postdigitalnog doba.

Svečanost za 55 godina djelovanja Srca

Nakon radnog dijela, prvog dana u poslijepodnevnim satima, započet će svečanost obilježavanja 55 godina Srca tijekom koje će se održati i panel na temu „Vizije budućnosti: kako tehnologija mijenja način na koji učimo i istražujemo“ tijekom kojeg će predstavnici iz akademske zajednice i gospodarstva razgovarati o budućim potrebama korisnika, načinima na koje će koristiti napredne tehnologije u svakodnevnom radu te kako svi zajedno vide daljnji napredak znanosti i visokog obrazovanja.

Drugi radni dan konferencije započet će pozvanim predavanjem „The business of educational and research technology: who owns it and why it matters“ tijekom kojeg će dr. sc. Janja Komljenovič, sa sveučilišta u Edinburghu govoriti o posljedicama ulaska tehnoloških i UI tvrtki te izdavača u visoko obrazovanje i istraživanje, kao i o njihovom nastojanju da monetiziraju goleme količine podataka koje stvaraju članovi akademske i znanstvene zajednice.

Kako primjena disruptivnih tehnologija u obrazovanju potiče kreativno razmišljanje, inovativnost i suradničko učenje kod studenata, uz prezentaciju praktičnih primjera i pedagoških pristupa bit će tema tematskog bloka „Disruptivne tehnologije u obrazovanju: podrška studentima u kreativnosti“.

Tijekom tematskog bloka „Digitalni mozaik – izabrane teme“ bit će predstavljena izlaganja koja prikazuju spektar primjena digitalnih tehnologija u znanosti i visokom obrazovanju, od infrastrukturnih pitanja do konkretnih nastavnih i izdavačkih praksi.

Detaljan pregled svih evidencija u okviru Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) te povezanost tog sustava s državnom digitalnom infrastrukturom i drugim informacijskim sustavima iz područja visokog obrazovanja i znanosti bit će dan tijekom tematskog bloka „ISeVO – evidencije u visokom obrazovanju“.

Tematski blok „Reakreditacija i praćenje programskih ugovora u znanosti i visokom obrazovanju“ bavit će se digitalnom podrškom procesima osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju kroz predstavljanje ISPiK-a nacionalnog sustava za učinkovitije prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u postupcima reakreditacije i praćenja programskih ugovora te predstavljanje korisničke perspektive na provedbu reakreditacije uz isticanje izazova koordinacije, obrade podataka i razumijevanja zahtjeva izvještavanja i sve važniju ulogu digitalnih alata poput ISPiK-a.

Značajan dio programa za praktična znanja

Europska digitalna lisnica (EUDI lisnica) donosi novi model u kojem građani više nisu samo korisnici digitalnih usluga, već aktivni upravitelji vlastitih podataka. Tijekom tematskog bloka „ Europska digitalna lisnica i provjerljive vjerodajnice – revolucija digitalnog identiteta pod kontrolom korisnika“ sudionici će dobiti cjelovit i praktičan pregled EUDI lisnice i ekosustava provjerljivih vjerodajnica. Objasnit će im se temeljni koncepti, tehnologije i scenariji uporabe koji će obilježiti budućnost digitalnog identiteta u Europskoj uniji.

„Sva lica otvorene znanosti“ naslov je dvodijelnog tematskog bloka koji je usmjeren na jačanje implementacije Europskog oblaka otvorene znanosti (EOSC) i općenito otvorene znanosti u Hrvatskoj. U prvom dijelu predstavnici Europske komisije, Udruženja EOSC-a, EOSC Upravljačkog odbora, Ministarstva, znanosti obrazovanja i mladih te Vijeća Inicijative HR-OOZ-a govorit će o temama bitnim za razvoj otvorene znanosti u EU i Hrvatskoj, o planovima Europske komisije za daljnji razvoj EOSC-a i uspostavu Udruženja EOSC. U drugom dijelu će se pružit uvid u složenost otvorene znanosti i njen potencijal za transformaciju istraživačke zajednice, ali i cijelog društva. Raspravljat će se o tome kako otvorena znanost mijenja način na koji se znanje stvara, dijeli i vrednuje, kako se otvoreni podaci mogu koristiti za rješavanje širih društvenih problema, ali i o svim preprekama koje prate njezinu primjenu.

Organizaciju ovogodišnje konferencije podržali su Axians Hrvatska d.o.o. i Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium d.o.o. kao dijamantni sponzor, AKD d.o.o. i VMware by Broadcom kao zlatni sponzori, STORM Grupa d.o.o. kao srebrni sponzor i MEP d.o.o. kao sponzor.

– Poster prezentacije bit će izložene u konferencijskom prostoru, a autori će imati priliku predstaviti se trominutnim prezentacijama postera u zasebnim blokovima tijekom redovnog programa konferencije. Značajan dio programa posvetili smo i usvajanju praktičnih znanja i unapređenju vještina tijekom deset radionica koje će voditi stručnjaci Srca. Pozivamo sve da nam se pridruže na konferenciji Dani e-infrastrukture Srce DEI 2026 kako bismo zajedno nastavili digitalno transformirati sustav znanosti i visokog obrazovanja, zaključio je dr. sc. Slaven Mihaljević, predsjednik Programskog odbora konferencije.

Sudjelovanje na konferenciji Srce DEI 2026 moguće je uz prijavu i uplatu kotizacije ovisno o kategoriji kojoj sudionik pripada. Sve detaljne informacije o kotizacijama nalaze se na web stranicama konferencije.