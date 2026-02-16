Postani inženjer na jedan dan u Zaprešiću!

Tražite zabavan i edukativan plan za subotu 28. 02.? Pridružite se radionici STEM: Inženjeri budućnosti i otkrijte čudesni svijet građevine kroz igru i natjecanje!

U svijetu inženjerstva nema dosade – samo kreativni izazovi, makete i timski duh. 🤝

Što je spremno za male istraživače?

Sky Tower izazov

: Gradimo tornjeve do neba! Tko će osmisliti najstabilniju konstrukciju koristeći samo jednostavne materijale? Mini-lab Katapult: Izradi svoj katapult, naciljaj i istraži tajne poluge i sile u akciji.

Inženjerske priče & Kviz

: Kako morske pustolovine postaju stvarna građevinska rješenja? Saznaj uz kratki kviz i zanimljive priče. Kroz projektni pristup – od planiranja do testiranja prototipa – djeca uče razmišljati kao pravi inženjerski timovi!

Gdje i kada?

Lokacija: Gradska knjižnica Ante Kovačića, Zaprešić

Datum: Subota, 28. 02. 2026.

Vrijeme: 10:00 – 11:00 sati

Projekt vodi: Hrvatska udruga za upravljanje projektima (IPMA Hrvatska). Sufinancirano iz: ESF+ programa.

– Vidimo se na startu inženjerske avanture. Zajedno gradimo ideje, konstruiramo iskustva i otkrivamo koliko STEM može biti zabavan, poručili su iz udruge.

Sudjelovanje je besplatno i prijava nije potrebna – dovoljno je doći s djecom, ponijeti znatiželju i prepustiti se istraživanju.

Više o projektu možete pročitati na web stranici udruge.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za upravljanje projektima i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.