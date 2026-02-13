Zašto je važna međunarodna suradnja? Donosimo iskustvo Prve privatne gimnazije Zagreb

Učenici kroz međunarodnu suradnju ne usvajaju samo znanje, nego i životne vještine – timski rad, komunikaciju i prilagodljivost – koje su ključne za uspjeh u suvremenom, globalno povezanom društvu. Učenici Prve privatne gimnazije iz Zagreba redovito sudjeluju u međunarodnim projektima.

Međunarodna suradnja učenicima otvara vrata svijeta i učenja izvan učionice. Kroz razmjene, projekte i sudjelovanje na međunarodnim konferencijama razvijaju jezične vještine, samopouzdanje i sposobnost snalaženja u različitim kulturnim okruženjima. Takva iskustva potiču kritičko razmišljanje, toleranciju i razumijevanje globalnih izazova, što je temelj za odgovorno i aktivno građanstvo.

Učenici kroz međunarodnu suradnju ne usvajaju samo znanje, nego i životne vještine – timski rad, komunikaciju i prilagodljivost – koje su ključne za uspjeh u suvremenom, globalno povezanom društvu. Ona ih potiče da razmišljaju šire, postavljaju ambicioznije ciljeve i razvijaju svijest o vlastitoj ulozi u svijetu.

Istovremeno, međunarodni programi i certifikati dodatno potvrđuju njihovu izvrsnost i otvaraju im vrata daljnjeg obrazovanja i karijera na globalnoj razini.

Učenici Prve privatne gimnazije iz Zagreba redovito sudjeluju u međunarodnim projektima, što predstavlja jedan od temelja obrazovanja koje pruža Prva privatna gimnazija.

– Posebno se ponosimo sudjelovanjem na prestižnim Model UN konferencijama – simulacijama rada Ujedinjenih naroda koje učenicima omogućuju da iz prve ruke iskuse svijet diplomacije, pregovaranja i međunarodnih odnosa. Najuglednija među njima je Harvard Model UN, koju organiziraju studenti Sveučilišta Harvard u Bostonu, a na kojoj je Prva privatna gimnazija jedina hrvatska škola s kontinuiranim sudjelovanjem još od 2010. godine, rekli su iz škole.

Surađuju i s uglednim europskim školama

Uz Harvard, njihovi učenici sudjeluju i na Yale Model UN konferenciji, u organizaciji Sveučilišta Yale, kao i na RysMUN konferenciji u sklopu redovite razmjene s jednom od najboljih danskih škola – gimnazijom Rysensteen iz Kopenhagena. Međunarodna suradnja ne završava na konferencijama.

– Ponosni smo na dugogodišnje razmjene učenika s uglednim europskim školama: nizozemskim Mencia de Mendoza Lyceum iz Brede te njemačkom gimnazijom Heinrich-Heine iz Dortmunda. Ta partnerstva učenicima omogućuju ne samo akademski napredak, već i stvaranje prijateljstava koja prelaze granice država i traju cijeli život. Naravno redovito sudjelujemo i u Erasmus+ projektima, istaknuli su iz Prve privatne gimnazije.

Iz škole navode kako je svaka nova suradnja za njih nova prilika za rast – prilika za učenje, dijeljenje iskustva i izgradnju mostove među kulturama.

– Upravo u tome vidimo budućnost obrazovanja: otvorenu, povezanu i usmjerenu prema svijetu, poručili su.