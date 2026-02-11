Najveći srednjoškolski hackathon u Hrvatskoj, Codeplay, dolazi na FER: Nagradni fond je 2.000 eura

Traju prijave za Codeplay – najveći hackathon za srednjoškolce u Hrvatskoj koji se 28. veljače i 1. ožujka održava na FER-u. Prijavi svoj tim, pokaži kreativnost u programiranju i elektronici te osvoji dio nagradnog fonda od 2.000 eura! Za sudjelovanje se možeš prijaviti do 24. veljače.

Na zagrebačkom FER-u 28. veljače i 1. ožujka 2026. održat će se Codeplay, najveći hackathon namijenjen srednjoškolcima u Hrvatskoj. Tijekom dva dana, 100 sudionika okupljenih u 20 timova radit će na zadatku koji spaja programiranje, elektroniku i kreativno razmišljanje. Najbolji timovi bit će nagrađeni iz nagradnog fonda koji iznosi 2000 eura.

Prijavi se i postani dio najvećeg srednjoškolskog hackathona u Hrvatskoj.

Codeplay je natjecanje za sve srednjoškolce koje zanima tehnologija i žele isprobati kako izgleda rad na stvarnom projektu. Nije važno dolaziš li iz tehničke škole ili gimnazije – bitna je želja za učenjem i radom u timu. Sudionike će kroz cijeli hackathon pratiti mentori, studenti FER-a, koji će pomoći savjetima i iskustvom.

Svaki tim dobit će razne elektroničke komponente, senzore, PCB-ove i Arduino. Zadatak će biti spojiti sve komponente i isprogramirati uređaj da bude što originalniji i da radi što bolje. Dovoljno je znanje osnova programiranja, a sve ostalo će sudionici saznati na licu mjesta. Svaki tim će imati mentora, studenta FER-a, a sudionici će otići kući s vrlo vrijednim nagradama.

Od programiranja do elektronike uz pomoć mentora

Hackathon započinje predstavljanjem zadatka, nakon čega timovi imaju cijeli dan za osmišljavanje i izradu rješenja. Drugog dana slijede prezentacije projekata i proglašenje najboljih timova.

Codeplay je prilika i za profesore koji žele svojim učenicima omogućiti dodatno praktično iskustvo iz područja programiranja, elektronike i timskog rada te time upotpuniti klasičnu nastavu.

Osiguran nagradni fond od 2.000 eura uz besplatnu opremu i hranu

Osim iskustva, sudionici kući nose i konkretne nagrade. Svaki sudionik dobiva opremu za rad nastavak rada na vlastitim projektima, razne Codeplay i FER materijale, a svim sudionicima osigurani su i besplatna hrana i piće, dok najbolji timovi osvajaju i novčane nagrade iz nagradnog fonda koji iznosi 2000 eura.

Prijaviti se mogu svi srednjoškolci na području Republike Hrvatske u timovima između 4 i 6 sudionika na poveznici.

Organizaciju je podržao i velik broj partnera: Njuškalo, Končar, Koios, IN2 grupa, Positive equity, Login, Mireo, Tomsoft, Hrvatski Telekom i ECCOS inženjering.

Više od natjecanja: EESTEC i FER zajedno stvaraju prilike za buduće inženjere

Codeplay organizira studentska udruga EESTEC LC Zagreb u suradnji s FER-om, a ako te zanima više informacija ili se želiš prijaviti posjeti njihov web codeplay.hr – prijave traju do 24. veljače 2026. do kraja dana.