STEM Akademija: Nove generacije u veljači u Zaprešiću i Zagrebu

STEM Akademija: Nove generacije u veljači gostuje u Zaprešiću i Zagrebu s besplatnim STEM aktivnostima u knjižnicama, uz interaktivne sadržaje o tehnologiji i umjetnoj inteligenciji.

Program STEM Akademija: Nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), i tijekom veljače nastavlja s javnim STEM aktivnostima u knjižnicama. Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u interaktivnim sadržajima posvećenima suvremenoj tehnologiji, s posebnim naglaskom na umjetnu inteligenciju i njezinu ulogu u svakodnevnom životu.

Kroz kratke razgovore, praktične zadatke i jednostavne demonstracije, STEM Akademija približava temu umjetne inteligencije na razumljiv i pristupačan način, potičući kritičko razmišljanje, digitalnu pismenost i interes za STEM područja.

Gradska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić

Srijeda, 11. veljače 2026., od 10:00 do 11:00 sati

U sklopu programa u Gradskoj knjižnici Ante Kovačića Zaprešić, posjetitelji će moći sudjelovati u STEM aktivnostima usmjerenima na razumijevanje današnjih tehnologija. Kroz interaktivne zadatke i razgovor s edukatorima, sudionici će istražiti kako umjetna inteligencija funkcionira i kako je koristiti odgovorno.

Subota, 28. veljače 2026., od 10:00 do 11:00 sati

Drugi termin u zaprešićkoj knjižnici donosi novi susret sa STEM Akademijom, ponovno otvoren za sve zainteresirane. Aktivnosti su prilagođene različitim uzrastima, a naglasak je na učenju kroz iskustvo i aktivno sudjelovanje.

Gradska Knjižnica Savica Zagreb

Subota, 14. veljače 2026., od 10:00 do 11:00 sati

STEM Akademija gostovat će i u Gradskoj Knjižnici Savica u Zagrebu, gdje će posjetitelji imati priliku sudjelovati u sličnim interaktivnim STEM aktivnostima. Program će obuhvatiti razgovore i zadatke vezane uz umjetnu inteligenciju i suvremenu tehnologiju, s ciljem približavanja STEM tema široj javnosti.

Sve aktivnosti STEM Akademije su besplatne i otvorene za javnost, bez potrebe za prethodnom prijavom.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se diljem Hrvatske s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.