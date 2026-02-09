STEM radionica: Inženjeri budućnosti u Gradskoj knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću

Projekt STEM: Inženjeri budućnosti donosi djeci niz kratkih, zabavnih i praktičnih aktivnosti kroz koje upoznaju osnove građevinskog inženjerstva i projektnog razmišljanja. Kroz izradu tornjeva, katapulta i mini izazove uče kako planirati, graditi, testirati i raditi u timu. Dovoljno je doći s djecom, ponijeti znatiželju i prepustiti se istraživanju

Očekuje vas niz kratkih, zabavnih i praktičnih STEM aktivnosti koje će probuditi znatiželju za građevinskim inženjerstvom. STEM: Inženjeri budućnosti je projekt sufinanciran iz ESF+ programa u vodstvu Hrvatske udruge za upravljanje projektima (IPMA Hrvatska). Populariziramo građevinsko inženjerstvo i projektni pristup kroz igru, izradu prototipa i maketa, te mini natjecanja.

Što vas čeka?

‘Sky Tower’ izazov – tko će sagraditi najviši i najstabilniji toranj od jednostavnih materijala? Djeca istražuju načine gradnje, stabilnost konstrukcija i važnost timskog rada.

Mini-lab: katapult – djeca slažu vlastiti katapult, testiraju njegov domet i preciznost te kroz svoj primjer upoznaju zakone poluge i sile.

Kratki kviz & pričanje priča – djeca otkrivaju kako priče o moru i pustolovinama mogu potaknuti stvarna inženjerska rješenja.

Sve aktivnosti osmišljene su tako da populariziraju građevinsko inženjerstvo i projektni pristup kroz igru – djeca postavljaju ciljeve, planiraju, izrađuju prototipe, testiraju i uče iz rezultata, baš kao pravi inženjerski timovi.

Kad i gdje?

Sudjelovati možete u Gradskoj knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću (lokacija na karti), 11. 02. 2026. od 10 do 11 sati. Sudjelovanje je besplatno i prijava nije potrebna – dovoljno je doći s djecom, ponijeti znatiželju i prepustiti se istraživanju.

Više o projektu možete pročitati na ovoj web stranici.

– Zajedno gradimo ideje, konstruiramo iskustva i otkrivamo koliko STEM može biti zabavan, poručili su organizatori.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za upravljanje projektima i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.