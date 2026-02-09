srednja.hr+ zajednica Studenti i ove godine organiziraju besplatne online pripreme za maturu iz Psihologije

Petra Matan srednja.hr

09. veljača 2026.

Udruga studenata psihologije Kasper i ove godine organizira besplatne online pripreme za maturu iz psihologije. Pripreme se sastoje od osam predavanja koja pokrivaju sve cjeline koje se pojavljuju na maturi, a vode ih studenti psihologije sa Sveučilišta u Zadru. Osim obrade gradiva, polaznicima će biti dostupni zadatci po predavanjima i zajednička probna matura na kraju ciklusa.

Kao nastavak dugogodišnje tradicije, Udruga studenata psihologije Kasper i ove godine organizira besplatne online pripreme za maturu!

Predavanja održavaju studenti psihologije sa Sveučilišta u Zadru, koji su se detaljno upoznali s gradivom koje se pojavljuje na maturi – dijelom iz vlastitog iskustva pisanja mature, a dijelom kroz akademsko obrazovanje i pripremu za budući rad u području psihologije.

Pripreme su izuzetno korisne ne samo zbog kvalitetno obrađenog gradiva, već i zbog direktne komunikacije sa studentima, koji rado dijele svoja iskustva sa studija i pružaju dodatne savjete budućim studentima. Na taj način polaznici dobivaju dodatnu podršku u stresnom razdoblju pisanja matura i odabira fakulteta.

Predviđeno je 8 predavanja, a svako predavanje fokusirat će se na jednu cjelinu koja se pojavljuje na maturi (znanstveni temelji psihologije, percepcija, pamćenje i učenje, emocije i motivacija, inteligencija, ličnost i psihički poremećaji, razvojna psihologija, socijalna psihologija). Na kraju svakog predavanja će biti ponuđeni i zadatci vezani uz obrađeno gradivo. Pri završetku svih predavanja, predavači će organizirati zajedničku probnu maturu koja će obuhvaćati sav obrađeni sadržaj.

Pripreme su u potpunosti BESPLATNE – jedini uvjet za sudjelovanje je prijava putem poveznice. Broj mjesta je ograničen, stoga požurite s prijavom!

Predavanja će se održavati svake subote u 10 sati putem platforme Zoom, a prvo predavanje započinje u subotu, 28. 2., prema rasporedu objavljenom na Kasperovom Instagram profilu (usp.kasper) i Facebook stranici (USP Kasper).

Udruga studenata psihologije Kasper djeluje pri Sveučilištu u Zadru već dugi niz godina te kontinuirano organizira edukativne i dobrovoljne aktivnosti za studente i širu zajednicu.

