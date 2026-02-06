Svjetlo u tami, joystick u rukama: FOI Game Jam 2026. oduševio rekordnim brojem timova i vrhunskim igrama

Na Fakultetu organizacije i informatike je uspješno zaključen drugi Game Jam. Riječ je o do sada najvećem natjecanju u game developmentu organiziranom na FOI-ju, kako po broju sudionika tako i kvaliteti te razini prezentiranih rješenja. Pobjednik drugog Game Jama je Dominik Cvitković, student 3. godine prijediplomskog studija Informacijski i poslovni sustavi (modul Umreženi sustavi i računalne igre).

Ako te zanima razvoj videoigara, programiranje, dizajn ili storytelling – Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu upravo je pokazao kako izgleda praksa na najvišoj razini. Na FOI-ju je uspješno završen drugi FOI Game Jam, dosad najveće i najambicioznije game development natjecanje održano na ovom Fakultetu.

Rekordan broj sudionika, 16 timova i dani intenzivnog rada rezultirali su impresivnim funkcionalnim prototipima videoigara, koji su po kvaliteti i zrelosti ideja bez problema mogli stati uz bok profesionalnim indie projektima.

Tema koja potiče kreativnost: „Svjetlo u tami“

Ovogodišnji Game Jam sudionicima je postavio jasan, ali izazovan zadatak – osmisliti igru na temu „Svjetlo u tami“, uz dodatni twist: uklopiti elemente hrvatske kulturne baštine u priču, vizualni identitet, glazbu ili simboliku igre.

Rezultat? Originalne, emotivne i konceptualno snažne igre koje su spojile suvremeni game dizajn s mitologijom, poviješću i kulturnim motivima – kombinacija koja se rijetko viđa, a još rjeđe ovako uspješno realizira.

Pobjednik Game Jama: student koji je spojio ideju, tehnologiju i priču

Titulu pobjednika drugog FOI Game Jama osvojio je Dominik Cvitković, student 3. godine prijediplomskog studija Informacijski i poslovni sustavi (modul Umreženi sustavi i računalne igre). Stručni žiri njegovo je rješenje prepoznao kao najcjelovitije i najinovativnije, s izvrsno izbalansiranom tehničkom izvedbom i kreativnim izričajem koji snažno prenosi zadanu temu.

Više od natjecanja: prvi korak prema pravoj game karijeri

FOI Game Jam nije samo kreativni izazov – to je simulacija stvarne game industrije. Timovi su povezivali programiranje, dizajn, umjetnost, glazbu i narativ, a završne prezentacije pokazale su zavidnu razinu profesionalnosti, tržišnog razmišljanja i razumijevanja produkcijskih izazova.

Posebno vrijedi istaknuti da su prva četiri tima osvojila vrijedne nagrade – od tehničke opreme do online tečajeva i posjeta game studiju. No najveći bonus? Izravan ulazak u pilot-program Regionalnog centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, bez dodatne selekcije. To znači mentorstvo, daljnji razvoj projekata i konkretne korake prema poduzetništvu i profesionalnom razvoju.

Studenti za studente – snažna podrška zajednice

Organizaciju drugog FOI Game Jama potpisuje studentska inicijativa DEV Club FOI, uz podršku Uprave Fakulteta, Centra za podršku studentima i razvoj karijera, Studentskog zbora FOI-ja te nastavnika izv. prof. dr. sc. Mladena Koneckog, doc. dr. sc. Bogdana Okreše Đurića i Ivana Mihaljevića, mag. ing. comp.

Organizacijski tim činili su studenti Ivan Lalić, Jura Džida, Petra Knežević i Anja Peharda, pod vodstvom studenta Luke Ružića – još jedan dokaz da FOI snažno potiče studentsku inicijativu i praktično učenje.

Rekordan odaziv, visoka razina rješenja i snažna poveznica s poduzetničkim ekosustavom daju jasan signal – FOI Game Jam tek je počeo rasti!

Projekt je financiran sredstvima Studentskog centra Varaždin.