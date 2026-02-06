Izvrsnost dostupna svima: Redovni studij Istarskog veleučilišta postaje besplatan

Dekan Istarskog veleučilišta dr. sc. Daglas Koraca, prof. struč. stud., poručio je da kvalitetno obrazovanje i znanost trebaju biti dostupni svima te da će od nadolazeće akademske godine svi studijski programi na Istarskom veleučilištu biti besplatni za redovne studente. Istaknuo je kako je to još jedan korak kojim pokazuju da znanje i inovacije nisu samo njihov cilj, nego način na koji grade budućnost zajednice, naglasivši da mladi zaslužuju posvećene i stručne nastavnike, opipljive vještine, prve poslovne prilike u uspješnim organizacijama te pristup vrhunskoj tehnologiji i istraživanjima.

Upravno vijeće Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate, na sjednici održanoj 5. veljače 2026. godine, donijelo je Odluku prema kojoj su, od akademske godine 2026. / 2027., studenti svih godina sa statusom redovitog studenta na prijediplomskim i diplomskim studijskim programima oslobođeni plaćanja školarine. Visina godišnje školarine za one koji studiraju u statusu izvanrednog studenta ostala je nepromijenjena u odnosu na prošlu godinu.

– Kvalitetno obrazovanje i znanost trebaju biti dostupni baš svima, stoga će, od nadolazeće akademske godine, svi studijski programi na Istarskom veleučilištu biti besplatni za redovne studente. Ovo je još jedan korak koji pokazuje kako znanje i inovacija nisu samo naš cilj, nego način na koji gradimo budućnost čitave zajednice. Mladi zaslužuju posvećene i stručne nastavnike, opipljive vještine, prve poslovne korake u najuspješnijim organizacijama te pristup vrhunskoj tehnologiji i istraživanjima. Želimo da se nove generacije usredotoče na izbor koji je za njih najbolji, bez tereta dodatnog financiranja u već dovoljno izazovnom svijetu, poručio je dekan Istarskog veleučilišta dr. sc. Daglas Koraca, prof. struč. stud.

Studiji usklađeni s potrebama tržišta rada

Na Istarskom veleučilištu provode se prijediplomski i diplomski stručni studiji Mehatronike te prijediplomski stručni studij Menadžmenta u gastronomiji i kulture hrane, uz diplomski stručni studij Kreativnog menadžmenta u procesima. Svi studijski programi razvijani su u suradnji sa strukom kao odgovor na stvarne potrebe tržišta rada, a zahvaljujući specifičnim vještinama i primjenjivom znanju, studenti već tijekom studija ostvaruju prve profesionalne korake u vrhunskim tvrtkama i organizacijama.

Budući inženjeri mehatronike u cjelinu povezuju discipline poput strojarstva, elektrotehnike, automatizacije, elektronike, energetike, računalstva i robotike. Menadžeri odnosno ekonomisti spajaju znanja i vještine iz ugostiteljstva, ekonomije, turizma, hotelijerstva, pa čak i biotehnologije i poljoprivrede kako bi razvijali prepoznatljive gastronomske i turističke proizvode te usluge za regiju u kojoj žive i rade.

Ulaganja u infrastrukturu i Centar METRIS kao temelj kvalitete

Posljednjih godina sustavno se ulaže u dostupnost, kvalitetu studija i modernizaciju infrastrukture. Krajem 2025., u sklopu projekta „ISTRAživački centar METRIS“, realizirana je potpora od 9,1 milijun eura za novi prostor i opremu Centra za istraživanje METRIS Istarskog veleučilišta te pokretanje niza istraživačkih aktivnosti s poduzetnicima. Obnovit će se i okoliš zgrade radi uvjeta lokacijske i građevinske dozvole te dio predviđen za nastavu na 1. katu. Uz dodatne aktivnosti, ukupna vrijednost projekta koja uključuje potporu od Istarske županije i vlastito učešće partnera poduzetnika je 10.184.918,34 eura. Projekt se provodi u partnerstvu s javnom ustanovom AURORA te tvrtkama Flow ship design d.o.o. i Uljanik TESU Elektronika d.o.o.

Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate jedna je od ključnih obrazovnih, razvojnih i znanstvenih točaka Istre. Kao mjesto izvrsnosti, stručnosti i inovacija, Veleučilište je snažan partner studentima i gospodarstvenicima u Hrvatskoj i šire. Posebno se ističe Centar za istraživanje METRIS Istarskog veleučilišta, jedan od najnaprednijih centara primijenjenih istraživanja u Hrvatskoj i nositelj visokotehnološkog razvoja regije.