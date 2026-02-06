Jedan od najvažnijih glasova suvremene strategije stiže na Dane komunikacija

Veliki festival kreativnosti, marketinga i komunikacija je mjesto susreta kreativaca, stratega, lidera i svih onih koji ne traže gotove odgovore, nego bolja pitanja.

Novo izdanje velikog festivala komunikacijske industrije ponovno okuplja međunarodna imena koja oblikuju način na koji razmišljamo o industriji, poslu i idejama, a od 7. do 10. svibnja Dani komunikacija vraćaju se u Rovinj s programom koji strategiju stavlja tamo gdje joj je i mjesto – u središte odlučivanja. Upravo takav pogled na strategiju, kao disciplinu koja ne služi samo stvaranju dojma nego pronalasku najboljeg smjera razvoja, na DK2026 donosi Mark Pollard, jedan od najutjecajnijih svjetskih stratega današnjice, autor knjige Strategy Is Your Words i osnivač Sweatheada, jednog od najutjecajnijih globalnih strategijskih podcasta s više od 1,3 milijuna slušanja.

Pollard je strateg koji je, gotovo slučajno, završio točno tamo gdje treba biti. Umjesto prava, izabrao je hip-hop, webove i radio, a taj ga je put doveo ravno u oglašavanje – i to možda u njegovu najzahtjevniju disciplinu: strategiju. Onu koja potiče drugačije razmišljanje i ne ostavlja prostora za površne odgovore. Tijekom karijere radio je za neke od najutjecajnijih globalnih brendova poput Facebooka, Twittera, The Economista i Mozille, vodio strateške timove u agencijama kao što su McCann, Leo Burnett i Big Spaceship, nastupao na Cannes Lions i TEDx pozornicama te ocjenjivao radove na Webbys i 4As Jay Chiat Awards.

Predavanje koje ne traži publiku, nego sudionike

Njegov pristup strategiji je direktan, zahtjevan i oslobađajuće iskren zbog čega će se savršeno uklopiti u tipično netipične Dane komunikacija. U Rovinj stiže s predavanjem Strategy On You, koje je sve samo ne uobičajena strateška sesija. Pollard ne nudi klasična keynote predavanja ni već gotovi framework, već gradi sadržaj na samom predavanju oko publike koja ga sluša u tom trenutku, koristeći strategiju kao alat za razmišljanje, a ne kao performans.

Na glavnoj pozornici Mark Pollard pridružit će se Jürgenu Schmidhuberu, ocu moderne umjetne inteligencije i Julie Supan, elitnoj brend strateginji zaslužnoj za pozicioniranje YouTubea, Reddita i Dropboxa.

Od 7. do 10. svibnja Rovinj će ponovno biti mjesto okupljanja domaćih i međunarodnih lidera iz kreativne, marketinške i komunikacijske industrije. Više informacija pronađite na web stranici Dana komunikacija.